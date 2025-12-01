نوجوان کو بیلٹ سے پیٹنے اور تھوک چاٹنے پر مجبور کرنے کی ویڈیو وائرل، ایک ملزم گرفتار
متاثرہ کی ماں نے شکایت درج کرائی ہے۔ ایک ملزم کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔
Published : December 1, 2025 at 2:30 PM IST
دیوریا: اتر پردیش کے دیوریا ضلع کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے، جس میں کچھ لوگ ایک نوجوان کو بیلٹ سے پیٹتے ہوئے اور تھوک چاٹنے پر مجبور کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ حکام نے پیر کو یہ جانکاری دی۔ پولیس کے مطابق مبینہ طور پر گوبرائی گاؤں کی یہ ویڈیو اتوار کی شام سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔
متاثرہ کی ماں نے اس سلسلے میں شکایت درج کرائی ہے۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ 29 نومبر کو سہ پہر تقریباً 3 بجے متاثرہ دیوریا شہر کے بازار میں گروسری خریدنے جا رہی تھی کہ ساکرا پار اور گوبرائی گاؤں کے چار نوجوانوں نے اسے روک لیا۔ انہوں نے مبینہ طور پر اسے بیلٹ اور چپل سے پیٹا اور تھوک چاٹنے پر مجبور کیا۔
شکایت کنندہ نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ ملزم نوجوان اس رات اس کے گھر پہنچے، دروازہ توڑنے کی کوشش کی اور پتھراؤ بھی کیا۔ دیوریا پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر انچارج ونود کمار سنگھ نے بتایا کہ حملہ کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے۔
انہوں نے کہا کہ متاثرہ کی ماں نے شکایت درج کرائی ہے۔ ایک ملزم کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔باقی ملزمان کو بھی جلد ہی حراست میں لے لیا جائے گا۔
