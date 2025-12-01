ETV Bharat / state

نوجوان کو بیلٹ سے پیٹنے اور تھوک چاٹنے پر مجبور کرنے کی ویڈیو وائرل، ایک ملزم گرفتار

متاثرہ کی ماں نے شکایت درج کرائی ہے۔ ایک ملزم کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔

نوجوان کو بیلٹ سے پیٹنے اور تھوک چاٹنے پر مجبور کرنے کی ویڈیو وائرل، ایک ملزم گرفتار
نوجوان کو بیلٹ سے پیٹنے اور تھوک چاٹنے پر مجبور کرنے کی ویڈیو وائرل، ایک ملزم گرفتار (Image : IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 1, 2025 at 2:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

دیوریا: اتر پردیش کے دیوریا ضلع کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے، جس میں کچھ لوگ ایک نوجوان کو بیلٹ سے پیٹتے ہوئے اور تھوک چاٹنے پر مجبور کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ حکام نے پیر کو یہ جانکاری دی۔ پولیس کے مطابق مبینہ طور پر گوبرائی گاؤں کی یہ ویڈیو اتوار کی شام سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔

متاثرہ کی ماں نے اس سلسلے میں شکایت درج کرائی ہے۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ 29 نومبر کو سہ پہر تقریباً 3 بجے متاثرہ دیوریا شہر کے بازار میں گروسری خریدنے جا رہی تھی کہ ساکرا پار اور گوبرائی گاؤں کے چار نوجوانوں نے اسے روک لیا۔ انہوں نے مبینہ طور پر اسے بیلٹ اور چپل سے پیٹا اور تھوک چاٹنے پر مجبور کیا۔

یہ بھی پڑھیں: اجتماعی عصمت ریزی کے بعد لڑکی کو زبردستی تیزاب پلایا، آنتیں جھلسنے سے لگاتار خون بہتا رہا، علاج کے دوران موت

شکایت کنندہ نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ ملزم نوجوان اس رات اس کے گھر پہنچے، دروازہ توڑنے کی کوشش کی اور پتھراؤ بھی کیا۔ دیوریا پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر انچارج ونود کمار سنگھ نے بتایا کہ حملہ کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے۔

یہ بھی پڑھیں: مورینا میں بھائی نے نابالغ بہن سے کی زیادتی، بہن نے بچے کو دیا جنم، ملزمان کی تلاش جاری

انہوں نے کہا کہ متاثرہ کی ماں نے شکایت درج کرائی ہے۔ ایک ملزم کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔باقی ملزمان کو بھی جلد ہی حراست میں لے لیا جائے گا۔

یہ بھی پڑھیں: مفاہمت کے بہانے لے جاکر بیوی کا کردیا قتل، متھرا میں شوہر گرفتار، پانچ سال پہلے کی تھی لو میریج

TAGGED:

YOUNG MAN BEING BEATEN WITH A BELT
YOUNG MAN FORCED TO LICK SALIVA
UP CRIME NEWS
YOUTH BEATEN IN DEORIA
YOUTH BEATEN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.