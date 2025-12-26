آسام میں کرسمس کے سامان کی توڑ پھوڑ، کرسمس تہوار کو سبوتاژ کرنے کے الزام میں وی ایچ پی اور بجرنگ دل کے شرپسند گرفتار
گرفتار رہنماؤں میں VHP نلباری کے ضلع سکریٹری بھاسکر، نائب صدر مانس، جوائنٹ سکریٹری بیجو اور بجرنگ دل نلباری کے ضلع کوآرڈینیٹر نینمنی شامل ہیں۔
Published : December 26, 2025 at 10:50 AM IST
نلباری (آسام): آسام کے نلباری میں کرسمس کے تجارتی سامان میں توڑ پھوڑ کرنے اور کرسمس کی تقریبات کا بائیکاٹ کرنے کی دھمکی دینے کے الزام میں چار رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار لیڈروں میں وی ایچ پی نلباری ضلع کمیٹی کے سکریٹری بھاسکر ڈیکا، نائب صدر مانس پتگیری، جوائنٹ سکریٹری بیجو دتہ اور بجرنگ دل نلباری کے ضلع کوآرڈینیٹر نینمنی تعلقدار شامل ہیں۔
گرفتار رہنماؤں کو بیلسور پی ایس میں توڑ پھوڑ کے الزامات کا سامنا ہے۔ مقدمہ نمبر 116/2025 کے تحت تعزیرات ہند کی دفعہ 329(3)، 326(f)، 189(2)، 351(2)، 324(3)، 324(4) اور 61(2) کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
مالز میں کرسمس کی سجاوٹ کو جلادیا
جب دنیا بھر میں عیسائی جمعرات کو کرسمس کا جشن منا رہے تھے، بجرنگ دل نے نلباری قصبے میں کئی دکانوں اور شاپنگ مالز میں کرسمس کی سجاوٹ کی توڑ پھوڑ کی اور انہیں جلا دیا۔ انہوں نے نلباری میں صرف ہندوستانی نژاد ثقافتی پروگرام منعقد کرنے کی دھمکی دی اور "جے شری رام" کے نعرے لگائے۔
جب ایک اسکول میں طلباء کرسمس کی تمام تیاریاں کر رہے تھے، تنظیم کے کئی اراکین نے شروع میں پرنسپل کو تلاش کیا، لیکن وہ نہیں مل سکے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ یسوع کے مجسمے کو توڑا گیا تھا اور "جے شری رام" اور "جے بجرنگ دل" کے نعرے لگائے تھے۔
یہ واقعہ جمعرات کو پانیگاؤں کے سینٹ میری انگلش اسکول میں پیش آیا۔ پولس ٹیم نے بجرنگ دل کے ذریعہ تباہ کیے گئے سامان کو برآمد کیا اور انہیں تحقیقات کے لیے لے گئی۔
"میں کل اسکول میں نہیں تھا، وہاں صرف ایک بہن تھی۔ وہ 20-15 بجرنگ دل کے کارکن تھے جو گیٹ سے اندر آئے اور پہلے مجھے تلاش کیا۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں وہاں نہیں ہوں، تو انہوں نے کرسمس کی تمام تیاریاں تباہ کر دیں۔ انہوں نے سجاوٹ کر رکھی تھی۔":-اسکول پرنسپل
انھوں نے سب کچھ تباہ کر دیا اور جلا دیا
اسکول کے پرنسپل نے کہا، "طلبا یہاں کرسمس اور نیا سال ایک ساتھ مناتے ہیں۔ انھوں نے سب کچھ تباہ کر دیا اور جلا دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں۔ انھوں نے کسی تنظیم کا ذکر تک نہیں کیا۔
انہوں نے یہاں ہمارے بت کی توڑ پھوڑ کی۔ پولیس کل آئی اور اس نے سامان برآمد کرنے اور آج مناسب تحقیقات کرنے کا وعدہ کیا۔ میں آسام حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ ایک سیکولر ملک ہے۔ یہاں تمام مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مذاہب پر عمل کرتے ہیں۔
ملزمین کے خلاف کارروائی ضروری: سابق رکن اسمبلی
بی جے پی کے سابق ایم ایل اے اور کانگریس کے نئے ممبر اشوک شرما نے بدھ کے روز اس واقعہ پر ردعمل ظاہر کیا۔ "یہ تشویشناک بات ہے۔ آئین، ہندوستان میں تمام مذاہب کو مساوی حقوق دیتا ہے۔ آئین کے علاوہ ان کے اقدامات تنظیم کے نظریات کے مطابق نہیں ہیں۔ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، اس لیے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنا ضروری ہے۔"
'شری رام' کا نعرہ لگا کر دوسرے مذاہب کی توہین کرنا غلط
اسکول کے طلباء نے وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے اقدامات کی بھی تنقید کی۔ شرما نے کہا، "جس طرح انہوں نے یہاں بہادری کا مظاہرہ کیا وہ افسوسناک ہے۔ 'جے شری رام' کا نعرہ لگا کر دوسرے مذاہب کی توہین کرنا بہت غلط ہے۔ ہندوستان میں ہر کوئی اپنے مذہب کا جشن منا سکتا ہے۔ کل انہوں نے جس طرح کا برتاؤ کیا وہ غنڈوں کی پارٹی جیسا ہے۔"