گیانواپی فساد کیس میں 21 سال بعد فیصلہ، عدالت نے تمام 14 ملزمان کو بری کر دیا
گیانواپی مسجد میں جمعہ کی نماز کے دوران مسلم کمیونٹی اور ہندو رہنماؤں کے درمیان تنازعہ ہوا تھا۔
Published : June 4, 2026 at 1:23 PM IST
وارانسی: 21 سال بعد گیانواپی فساد کیس کے تمام ملزمین کو بری کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے بی جے پی لیڈروں کو راحت فراہم کی ہے۔ گیانواپی مسجد میں جمعہ کی نماز کے دوران مسلم کمیونٹی اور ہندو رہنماؤں کے درمیان ایک بڑا تنازعہ ہوگیا تھا۔ 14 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تمام کو جیل بھیج دیا گیا تھا۔
21 سال بعد فیصلہ: بری ہونے والے گلشن کپور نے کہا کہ انہیں 21 سال کی طویل بحث، جرح اور گواہی کے بعد انصاف ملا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ وارانسی کے سینئر وکیل شری ناتھ ترپاٹھی کے ذریعے لڑا گیا تھا۔
ایڈوکیٹ غلام غوس خان اور ایڈوکیٹ آصف عمر کے دلائل سے مطمئن، عدالت ایک سازگار نتیجے پر پہنچی: ایم پی-ایم ایل اے کورٹ کے معزز جج یجویندر وکرم سنگھ نے شواہد اور بیانات کی جانچ پڑتال کے بعد تمام ملزمان کو بری کردیا۔
یہ تھا پورا معاملہ: انہوں نے وضاحت کی کہ یہ واقعہ 2005 میں سماج وادی پارٹی کی حکومت کے وقت نماز جمعہ میں شرکت کے دوران پیش آیا تھا۔ مولانا باطن کی تحقیقات کے سلسلے میں ایک معمولی جھگڑا دھیرے دھیرے پرتشدد ہنگامے کی شکل اختیار کر گیا۔
جب افراتفری حد سے بڑھ گئی تو چہرہ بچانے کے لیے بے قصور مسلم تاجروں اور بی جے پی لیڈروں کا نام لے کر سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر شنکر گری اور گلشن کپور سمیت کل سات ہندو اور نو مسلم تاجروں کو پھنسایا گیا۔
بری ہونے والوں میں راجندر تیواری عرف ببلو، شنکر گری، بھانو مشرا عرف سنجیو رتن مشرا، اجے چوبے، گلشن کپور، جگنو، محمد اعجاز، سلیم، عرفان، شیر علی، گل شیر علی، شمشیر علی، بچہ مسلم عرف بچہ، اور جبار میاں منصوری شامل ہیں۔ واقعہ کے وقت پولیس نے اس معاملے میں کل 19 لوگوں کو ملزم نامزد کیا تھا۔