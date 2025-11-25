ویلور: خواتین پر ٹرین میں حملوں کے مجرم ہیمراج کو 15 سال قید کی سزا و جرمانہ
خواتین پر ٹرین میں حملوں کے لیے بدنام 25 سالہ ہیمر اج کو 2022 کے ایک کیس میں 15 سال کی سزا سنائی گئی۔
Published : November 25, 2025 at 4:16 PM IST
ویلور: تمل ناڈو کے ضلع ویلور میں خواتین پر مسلسل حملوں کے لیے بدنام 25 سالہ ہیمر اج کو ایک پرانے مقدمے میں 15 سال قید اور ایک لاکھ دس ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ مقدمہ 2022 کا ہے، جب اس نے چاقو دکھا کر ایک 24 سالہ خاتون سے موبائل چھینا اور اسے چلتی ٹرین سے دھکا دے دیا۔ کیس کی سماعت ویلور ویمنز فاسٹ ٹریک کورٹ میں جاری تھی، جس نے پیر کے روز فیصلہ سنایا۔
ہیمر اج اس سے قبل بھی فروری 2024 میں ایک 4 ماہ کی حاملہ خاتون کو جنسی ہراسانی کے بعد ٹرین سے دھکا دینے کے سنگین جرم میں عمر قید کی سزا پا چکا ہے۔ اس واقعے میں خاتون کے بازو اور ٹانگ میں فریکچر آئے اور اسے سر پر شدید چوٹیں بھی لگیں۔ جالارپیٹ ریلوے پولیس نے مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کرکے اسے گرفتار کیا تھا، جس کے بعد تُروپتّور ڈسٹرکٹ کورٹ نے اسے عمر قید تا موت سمیت دیگر سزائیں سنائی تھیں۔
جولارپیٹ ریلوے پولیس نے اس واقعہ میں 8 دفعہ کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے ہیمراج کو گرفتار کر کے ویلور سنٹرل جیل منتقل کیا تھا۔ تروپتر ڈسٹرکٹ کورٹ، جس نے کیس کی سماعت کی، نے ہیمراج کو بی این ایس ایکٹ کی دفعہ 117 (3) کے تحت عمر قید، بی این ایس ایکٹ کی دفعہ 62 اور سیکشن 64 (2) کے تحت 18 سال قید اور 60 ہزار روپئے جرمانے کا حکم دیا تھا۔