لڑکیوں کے لیے مفت تعلیم کی پیشکش کرنے والا ملک کا پہلا انٹر کالج، کلاس چھ سے 12 تک تعلیم مفت
پرنسپل سمیت سریواستو نے کہا کہ وہ گرلز انٹر کالج میں شروع کی گئی اس نئی پہل کے بارے میں پرجوش ہیں۔
Published : March 18, 2026 at 12:48 PM IST
وارانسی: اترپردیش کے ضلع وارانسی کے گورنمنٹ کوئینز انٹر کالج ملک کا اپنی نوعیت کا پہلا کالج بن گیا ہے جہاں لڑکیوں کو مفت تعلیم دی جائے گی۔موجودہ تعلیمی سیشن سے، لڑکیوں کے لیے مفت تعلیم - کلاس 6 سے کلاس 12 تک دی جا رہی ہے۔
وارانسی کے پی ایم نے کہا کہ گورنمنٹ کوئینز انٹر کالج میں اس تعلیمی سیشن کے دوران داخلہ لینے والی لڑکیاں مفت تعلیم حاصل کریں گی۔ یہ ادارہ تقریباً 235 سال پرانا ہے اور ایک ایسی تاریخ پر فخر کرتا ہے جو بے پناہ فخر کا باعث ہے۔ اسے ملک کا پہلا سرکاری کالج ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔
چھٹی جماعت سے 12 تک مفت تعلیم:
پہلے یہ ادارہ لڑکوں کے انٹر کالج کے طور پر کام کرتا تھا۔ تاہم لڑکیوں کے لیے تعلیم کی فراہمی کا آغاز گزشتہ تعلیمی سیشن کے دوران کیا گیا تھا۔ اب ان لڑکیوں کو مفت تعلیم فراہم کرنے کے لیے ایک جامع منصوبہ بنایا گیا ہے
انٹر کالج میں شروع کی گئی اس نئی پہل کے بارے میں طالبات پرجوش ہیں۔ ان کا مشاہدہ ہے کہ معاشرہ چاہے کتنا ہی آگے بڑھ جائے، آج کے دور میں بھی لڑکیوں کے لیے تعلیم کا حصول ایک چیلنج ہے۔ لوگوں کا یہ یقین ہیں کہ بیٹی کی شادی کے لیے پیسے بچانا اس کی تعلیم میں سرمایہ کاری کرنے سے زیادہ سمجھداری ہے۔
ایک طالبہ نے وضاحت کی کہ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے خاندان کی مالی حالت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ ہر سہولت فراہم کر سکے۔ نتیجتاً اس جیسی بہت سی لڑکیاں ہیں جنہیں مفت تعلیم کی ضرورت ہے۔ اس لیے اسکول کی طرف سے شروع کیا گیا یہ اقدام انتہائی خوش آئند ہے۔
پرنسپل سومیت سریواستو نے کہا کہ یہ وزیر اعظم مودی کا وژن ہے کہ "بااختیار بیٹیوں کا مطلب ایک بااختیار قوم ہے۔" اسی اصول کو اپناتے ہوئے، ہم نے اپنے اسکول میں یہ نیا اقدام شروع کیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت یہاں زیر تعلیم تمام طالبات کو مفت تعلیم فراہم کی جائے گی۔
پرنسپل نے بتایا کہ ہمیں وارانسی ضلع انتظامیہ اور ضلعی انسپکٹر آف اسکولز کے ساتھ ساتھ اسکول کے سابق طلباء اور کاشی کے ممتاز شہریوں سے تعاون حاصل ہو رہا ہے۔ کالج کے کئی اساتذہ بھی اپنا تعاون کر رہے ہیں۔
انہوں نے مزید بتایا کہ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اس وقت انتظامیہ، صنعت اور سیاست سمیت مختلف شعبوں میں اپنی خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔ وہ آگے بڑھے ہیں اور اسکول کو مزید بلندیوں تک لے جانے کے لیے سرگرمی سے منصوبے بنا رہے ہیں۔
کاشی کے ایک معزز شہری ہیں جو لڑکیوں کو مفت تعلیم فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان لڑکیوں کے فائدے کے لیے سابق طلباء اور دیگر افراد کے تعاون سے اضافی سہولیات کا نظم بھی کیا جارہا ہے۔
لڑکیاں کیسے داخلہ حاصل کر سکتی ہیں: انہوں نے کہا کہ وہ اس سال اس اسکول میں 500 سے زیادہ لڑکیاں داخلہ لینے کی توقع رکھتی ہیں۔ داخلوں کے حوالے سے عمل شروع ہو چکا ہے۔ چھٹی جماعت سے لیکر آٹھویں جماعت تک داخلہ لینے کی خواہشمند لڑکیاں داخلہ امتحان دیے بغیر اپنا داخلہ محفوظ کر سکتی ہیں۔ انہیں صرف داخلہ فارم براہ راست اسکول سے جمع کرنے کی ضرورت ہے۔
نویں جماعت اور 11 کے لیے داخلہ امتحان کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی طالب علم جو اس داخلہ امتحان میں کوالیفائی کرتا ہے اسے اسکول میں پڑھنے کا موقع دیا جائے گا۔
اس اسکول میں داخلہ لینے کی خواہشمند لڑکیاں آف لائن داخلہ فارم جمع کرنے کے لیے ذاتی طور پر کیمپس جا سکتی ہیں۔ مقررہ تاریخ پر داخلہ امتحان میں شرکت کر کے وہ اپنا داخلہ محفوظ کر سکتے ہیں۔
یہ ا
اسکول تاریخی ہے: پرنسپل نے کہا کہ یہ اقدام کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تاہم اسکول کے سابق طلباء اور کاشی کے لوگوں نے اسے آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آنے والے دنوں میں یہ ادارہ ایک ماڈل سکول کے طور پر پہچانا جانا جائے گا ۔
خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ادارہ تقریباً 235 سال پرانا ہے۔ اس نے بے شمار انقلابی پیدا کیے جنہوں نے ملک کی آزادی کی جدوجہد میں اہم کردار ادا کیا۔ مزید برآں، یہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے بے شمار افراد اس وقت مختلف شعبوں میں مختلف ممتاز صلاحیتوں کے ساتھ خدمات انجام دے رہے ہیں۔