دریائے گنگا میں کشتی پر افطار پارٹی کیس؛ 14 ملزمین کو جیل بھیج دیا گیا، عدالت میں مانگی معافی
سینئر وکیل ششانک شیکھر نے کہا کہ پولیس نے عدالتی ریمانڈ کی درخواست کی تھی جسے عدالت نے قبول کر لیا۔
Published : March 20, 2026 at 7:32 AM IST
وارانسی، اترپردیش: دریائے گنگا کیس میں ایک کشتی پر افطار پارٹی کے سلسلے میں 14 ملزمین کو جمعرات کی رات تقریباً 8:00 بجے سی جے ایم کورٹ میں پیش کیا گیا۔ ملزمین کے اہل خانہ نے ضمانت کی درخواست کی تھی جس پر سماعت ہوئی۔ جس کے بعد عدالت نے ملزم کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ کیس کی اگلی سماعت 23 مارچ کو ہوگی۔
سینئر وکیل ششانک شیکھر نے کہا کہ تمام ملزمین نے عدالت میں معافی مانگ لی ہے۔ ملزمین آنسو بہاتے ہوئے اپنی رہائی کی درخواست کر رہے تھے۔ عدالت میں اپنا کیس پیش کرتے ہوئے پولیس نے 14 دن کی عدالتی تحویل کی درخواست کی تھی۔ عدالت نے اسے قبول کر لیا ہے۔
اقدام کو انتہائی قابل مذمت قرار دیا
پولیس کی نمائندگی کرنے والے وکیل نے اپنے دلائل پیش کرتے ہوئے ان کے اقدام کو انتہائی قابل مذمت قرار دیا۔ وکیل نے ملزم پر سنگین الزامات لگائے۔ ایڈووکیٹ ششانک شیکھر نے الزام لگایا کہ ملزمین عدالت میں بدتمیزی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جلد ہی وارانسی کے کنٹونمنٹ پولیس اسٹیشن میں ان کے خلاف ایک اور ایف آئی آر درج کریں گے۔
کیا تھا معاملہ؟
16 مارچ کو کوتوالی تھانہ علاقے میں دریائے گنگا میں ایک کشتی پر افطار پارٹی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا۔ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ کچھ لوگ کشتی پر بیٹھے کھاتے پیتے ہیں۔ شکایت کنندہ نے دعویٰ کیا کہ افطار کے شرکاء نان ویجیٹیرین کھانا کھا رہے تھے اور بچا ہوا گنگا میں پھینک رہے تھے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی یووا مورچہ کے میٹروپولیٹن صدر رجت جیسوال نے کوتوالی پولیس اسٹیشن میں تحریری شکایت درج کرائی۔ پولیس نے واقعے کے سلسلے میں 14 افراد کو گرفتار کرلیا۔
کیس کی تفصیل!
نان ویجیٹیرین کھانے سے مذہبی جذبات مجروح
شکایت کنندہ رجت جیسوال کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا سائٹس کے ذریعے کچھ ویڈیوز اور تصاویر حاصل کی گئیں۔ اس ویڈیو میں ایک خاص مذہب اور برادری سے تعلق رکھنے والے نوجوان گنگا میں کشتی پر افطار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ افطار کے دوران نان ویجیٹیرین کھانا پیش کیا جاتا تھا اور کھانے کے بعد بچا ہوا کھانا گنگا میں پھینک دیا جاتا تھا۔ اس عمل سے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں۔