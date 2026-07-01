وارانسی میں پانچ مساجد پر کارروائی، دالمنڈی میں کریم اللہ بیگ مسجد کی انہدامی کارروائی شروع
دالمنڈی توسیعی پروجیکٹ میں سب سے بڑا چیلنج مذہبی ڈھانچوں کو ہٹانا تھا۔ اس کی شروعات کریم اللہ بیگ مسجد سے کی گئی ہے۔
Published : July 1, 2026 at 4:10 PM IST
وارانسی: اتر پردیش کے شہر وارانسی میں دالمنڈی توسیعی منصوبے کے تحت بدھ کو مساجد کو مسمار کرنے کا کام شروع ہوا۔ مذہبی ڈھانچوں نے اس منصوبے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ کھڑی کی، جس کی وجہ سے انتظامیہ اور مسجدوں کے متولیوں کے درمیان کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ باہمی معاہدے کے بعد بدھ کو ان مذہبی مقامات کے حوالے سے کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ کارروائی کا آغاز کریم اللہ بیگ مسجد سے ہوا۔ پانچ دیگر مذہبی مقامات کے قریب بھی توسیع کا کام شروع ہو چکا ہے۔
غور طلب ہے کہ دالمنڈی توسیعی منصوبے میں چھ مذہبی مقامات سمیت کل 187 عمارتوں پر کارروائی شامل ہے۔ اب تک، 140 سے زیادہ عمارتوں پر کارروائی کی گئی ہے، اور متاثرہ فریقوں کو 60 کروڑ روپے سے زیادہ کا معاوضہ تقسیم کیا جا چکا ہے۔ بدھ کو مذہبی مقامات پر مشتمل بڑے مرحلے کا آغاز کیا گیا، جو انتظامیہ اور مساجد کمیٹیوں کے اتفاق رائے کے بعد شروع کیا گیا۔ یہ مرحلہ مسجد نثاران، سنگ مرمر والی مسجد، اور علی رضا مسجد پر محیط ہے۔ ابھی تک صرف لنگڑا حافظ مسجد کے خلاف کارروائی شروع نہیں کی جا سکی ہے۔۔
215 کروڑ روپے کا پروجیکٹ: دالمنڈی پروجیکٹ کی تخمینہ تقریباً 215 کروڑ روپے ہے۔ اس اقدام کے تحت، 181 عمارتوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور انہیں نوٹس بھیجے گئے ہیں۔ تقریباً 650 میٹر لمبائی اور 60 فٹ چوڑائی پر پھیلی ایک سڑک تعمیر کی جائے گی جس کے دونوں طرف 15 فٹ چوڑے فٹ پاتھ ہوں گے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد بابا وشوناتھ مندر کے لیے ایک وقف شدہ راستہ بنانا اور ایک سیاحتی راہداری تیار کرنا ہے۔ مقامی مصنوعات کے لیے ایک بڑی مارکیٹ فراہم کرنے کا بھی ارادہ ہے، خاص طور پر ہینڈلوم اور دستکاری کی اشیاء کو فروغ دینے کے لیے۔
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