گنگا میں کشتی پر نان ویجیٹیرین افطار پارٹی کا انعقاد، ایک درجن سے زیادہ افراد گرفتار، ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل
وارانسی بھارتیہ جنتا پارٹی یووا مورچہ میٹروپولیٹن صدر رجت جیسوال نے پولیس کو تصاویر اور ویڈیو فراہم کیے ہیں۔
Published : March 17, 2026 at 3:39 PM IST
وارانسی، اترپردیش: موکش دائنی گنگا کی لہروں پر کشتی پر افطار پارٹی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ ویڈیو میں کچھ لوگ کشتی پر بیٹھ کر کھاتے پیتے نظر آ رہے ہیں۔ شکایت کنندہ کا دعویٰ ہے کہ افطار پارٹی کے شرکاء نان ویجیٹیرین کھانا کھا رہے تھے اور بچا ہوا گنگا میں پھینک رہے تھے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی یووا مورچہ کے میٹروپولیٹن صدر رجت جیسوال نے پولیس اسٹیشن میں تحریری شکایت درج کرائی ہے۔ پولیس نے واقعے کے سلسلے میں 14 افراد کو گرفتار کیا ہے۔
نان ویجیٹیرین کھانے سے مذہبی جذبات مجروح
شکایت کنندہ رجت جیسوال کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا سائٹس کے ذریعے کچھ ویڈیوز اور تصاویر حاصل کی گئیں۔ اس ویڈیو میں ایک خاص مذہب اور برادری سے تعلق رکھنے والے نوجوان گنگا میں کشتی پر افطار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ افطار کے دوران نان ویجیٹیرین کھانا پیش کیا جاتا تھا اور کھانے کے بعد بچا ہوا کھانا گنگا میں پھینک دیا جاتا تھا۔ اس عمل سے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں۔
ملوث دیگر افراد کو جلد ہی گرفتار کرلیا جائے گا
سٹی انچارج دیاشنکر سنگھ کا کہنا ہے کہ تحریری شکایت کی بنیاد پر نامعلوم افراد کے خلاف رپورٹ درج کی گئی ہے۔ واقعے کی ابتدائی تحقیقات میں 14 افراد کے کردار کا انکشاف ہوا ہے۔ جس کے بعد سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں نظر آنے والے 14 نوجوانوں کی شناخت کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ افطار پارٹی میں ملوث دیگر افراد کی نشاندہی کرکے جلد گرفتار کرلیا جائے گا۔
15 مارچ کو افطار کی ویڈیو اپ لوڈ کی گئی
واقعہ کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے اے سی پی کوتوالی وجے پرتاپ نے بتایا کہ یووا مورچہ سے وابستہ رجت جیسوال نے ویڈیو کے تعلق سے شکایت درج کرائی ہے۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ ویڈیو میں نظر آنے والے مسلم نوجوان کشتی پر بیٹھ کر چکن بریانی کھا رہے ہیں اور پھر بریانی کی باقیات کو دریائے گنگا میں پھینک رہے ہیں۔
تحقیقات سے معلوم ہوا کہ یہ ویڈیو 15 مارچ کو اپ لوڈ کی گئی تھی۔ شکایت کی بنیاد پر پولیس نے ویڈیو میں نظر آنے والے افراد کی تلاش شروع کردی۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ دریائے گنگا میں کشتی پر افطار کا یہ ویڈیو 15 مارچ کو اپ لوڈ کیا گیا تھا۔ اس معاملے میں اب تک 14 لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے-:وجے پرتاپ، اے سی پی کوتوالی، وارانسی
افطار کے شرکاء کے خلاف کن سیکشنز کے تحت ہوگا چارج؟
اے سی پی وجے پرتاپ نے بتایا کہ اس معاملے میں کل 14 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار ملزموں میں تحسین بھی شامل ہے جس نے ویڈیو اپ لوڈ کی تھی۔ گرفتار تمام نوجوان وارانسی کے مدن پورہ علاقے کے رہنے والے ہیں۔ پولیس ویڈیو میں نظر آنے والے دوسرے لوگوں کی شناخت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جن کے خلاف آئی پی سی کی دفعہ 298، 299، 296(1B)، 270 اور 279 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔