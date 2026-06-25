وارانسی: گنگا میں کشتی پر نان ویج پارٹی کرنے کے الزام میں گرفتار پانچ افراد کو ضمانت مل گئی
وائرل ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ملزمین کشتی میں چکن پکا رہے ہیں اور شراب کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔
By PTI
Published : June 25, 2026 at 2:31 PM IST
وارانسی: وارانسی میں گنگا ندی میں ایک کشتی پر مبینہ طور پر شراب پینے اور نان ویجیٹیرین پارٹی منعقد کرنے کے الزام میں گرفتار پانچ افراد کو ضمانت مل گئی۔ ملزمین کے وکیل نے اس بات کی جانکاری دی۔
ایڈوکیٹ وکاس سنگھ نے کہا کہ ملزمین کو ایگزیکٹیو مجسٹریٹ/اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس کی عدالت نے 20,000 روپے کی دو ضمانتیں اور ذاتی بانڈز کے بعد رہا کر دیا۔
ملزمان کی شناخت رام نگر کے سجا آباد پاڑو کے دیپک کمار، کشتی والے اجے ساہنی، رام نگر کے ڈومری کے ارون کمار ساہنی، سجا آباد، رام نگر کے بندھا روڈ کے انوراگ نشاد اور راہل ساہنی کے طور پر کی گئی ہے۔
یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میں مبینہ طور پر پانچ افراد کو بیئر پیتے ہوئے اور گنگا ندی میں ایک کشتی پر نان ویجیٹیرین پارٹی کا انعقاد کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔
تحقیقات کے بعد، پولیس نے ملوث افراد کی نشاندہی کی، انہیں گرفتار کیا اور کشتی کو قبضے میں لے لیا۔
داسسوامیدھ کے اے سی پی اتل انجان ترپاٹھی نے بتایا کہ پانچ ملزمین، جن کی عمریں 25 سے 32 سال کے درمیان ہیں، کو 23 جون کو گرفتار کیا گیا تھا۔
اس سال کے شروع میں، اسی طرح کا ایک تنازعہ سامنے آیا تھا جب 16 مارچ کو گنگا ندی میں ایک کشتی پر نوجوانوں کو نان ویج افطار پارٹی میں بریانی کھاتے ہوئے دکھایا گیا تھا، اس کی بھی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ کوتوالی پولیس نے اس واقعے کے سلسلے میں اگلے دن 14 مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا تھا۔ اس معاملے کے ملزمان کو بعد میں الہ آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دے دی تھی۔
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