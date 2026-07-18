جعلی آدھار کارڈ کے ذریعے نیپال فرار ہونے کی کوشش ناکام، ازبکستان کی خاتون بھارت-نیپال سرحد سے گرفتار
پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ خاتون گزشتہ تقریباً ایک سال سے ممبئی میں ایک بھارتی شخص کے ساتھ رہ رہی تھی۔
Published : July 18, 2026 at 8:45 PM IST
موتیہاری (بہار) : بہار کے رکسل میں بھارت-نیپال سرحد پر سکیورٹی فورسز نے hزبکستان کی ایک خاتون کو جعلی بھارتی آدھار کارڈ کے ذریعے نیپال جانے کی کوشش کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ خاتون گزشتہ تقریباً ایک سال سے بھارت میں غیر قانونی طور پر مقیم تھی اور اس نے جعلی شناختی دستاویزات حاصل کر رکھی تھیں۔
پولیس کے مطابق 16 جولائی کو رکسل میتری برج کے قریب معمول کی چیکنگ کے دوران سشستر سیما بل )(ایس ایس بی) کے اہلکاروں نے ایک مشتبہ خاتون کو روکا اور اس سے پوچھ گچھ کی۔ تحقیقات کے دوران خاتون نے اپنی شناخت بوزورووا شکرجون کے نام سے کرائی اور بتایا کہ وہ ازبکستان کی شہری ہے۔
تلاشی لینے پر اس کے پاس اکتوبر 2029 تک کارآمد ازبک پاسپورٹ تو ملا، تاہم بھارت میں قیام کے لیے اس کے پاس درست ویزا موجود نہیں تھا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ خاتون گزشتہ تقریباً ایک سال سے ممبئی میں ایک بھارتی شخص کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اسی دوران اس نے جعلی شناخت اختیار کی، فرضی دستاویزات تیار کروائیں اور دھوکہ دہی کے ذریعے بھارتی آدھار کارڈ بھی حاصل کر لیا۔
حکام کو شبہ ہے کہ خاتون اب بھارت سے نکل کر نیپال فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھی، تاہم سرحد پر تعینات اہلکاروں نے بروقت اسے روک لیا۔ پوچھ گچھ کے بعد ایس ایس بی نے خاتون کو مزید قانونی کارروائی کے لیے مشرقی چمپارن ضلع کے ہرائیا پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دیا۔ ہرائیا تھانے کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر کشن کمار پاسوان نے بتایا کہ خاتون کے قبضے سے ایک جعلی بھارتی آدھار کارڈ بھی برآمد ہوا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات پاسپورٹ ایکٹ، ویزا قوانین اور غیر ملکی شہریوں سے متعلق دیگر قانونی دفعات کے تحت کی جا رہی ہیں تاکہ تمام حقائق سامنے آ سکیں۔ پولیس اس بات کی بھی چھان بین کر رہی ہے کہ خاتون کو جعلی آدھار کارڈ بنانے میں کن افراد نے مدد فراہم کی، اس کے غیر قانونی قیام میں کون ملوث تھا، اور بھارت آنے اور نیپال جانے کے پیچھے اس کا اصل مقصد کیا تھا۔
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حکام کا کہنا ہے کہ اگر تحقیقات میں کسی منظم جعلسازی یا انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورک کے شواہد ملے تو اس میں ملوث دیگر افراد کے خلاف بھی سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔