چمولی ٹی ایچ ڈی سی ٹنل حادثہ: ٹی بی ایم سائٹ پر لوکو ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئیں، 88 مزدور زخمی
THDC کی زیر تعمیر سرنگ پر مزدور لوکو ٹرین میں کام کے لیے جا رہے تھے اسی دوران ٹرین خالی ٹرین سے ٹکرا گئی۔
Published : December 31, 2025 at 10:52 AM IST
چمولی: اتراکھنڈ میں ٹی ایچ ڈی سی کے مقام پر ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ چمولی ضلع کے پیپل کوٹی میں زیر تعمیر ٹی ایچ ڈی سی ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کی ٹی بی ایم سائٹ (ٹنل بورنگ مشین) پر منگل کی رات شفٹ میں تبدیلی کے دوران حادثہ پیش آیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ٹنل کے اندر مزدوروں کو لے جانے والی دو لوکو ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ حادثے میں مزدوروں کی بڑی تعداد زخمی ہو گئی۔ حادثے کے وقت ٹنل کے مقام پر 109 کارکن موجود تھے۔ یہ حادثہ ٹی ایچ ڈی سی کے زیر تعمیر وشنو گڑھ-پیپل کوٹی ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کے اندر پیش آیا۔
چمولی میں ٹی ایچ ڈی سی سرنگ میں بڑا حادثہ:
چمولی ضلع کے پیپل کوٹی کے مایا پور ہاٹ گاؤں میں زیر تعمیر ٹی ایچ ڈی سی ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کے ٹی بی ایم سائٹ پر ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ مزدوروں کو لے جانے والی دو لوکو ٹرینیں سرنگ کے اندر آپس میں ٹکرا گئیں، جس سے کئی مزدور زخمی ہو گئے۔ زخمی مزدوروں کا علاج گوپیشور اور پیپل کوٹی کے ضلع اسپتالوں میں کیا جا رہا ہے۔
#WATCH | Dehradun, Uttarakhand: State Disaster Management and Rehabilitation Secretary Vinod Kumar Suman says, " the information received is that the tunnel work for thdc in pipalkoti was being carried out. they use two locomotives for transporting workers inside the tunnel. a… https://t.co/vpF9l4KP6t pic.twitter.com/gIrtSTLe6C— ANI (@ANI) December 31, 2025
لوکو ٹرین کے تصادم میں 88 مزدور زخمی:
ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے کہا کہ، حادثے کی اطلاع ملتے ہی ضلع مجسٹریٹ گورو کمار اور پولیس سپرنٹنڈنٹ سرجیت سنگھ پنوار زخمیوں کی خیریت دریافت کرنے گوپیشور کے ضلع اسپتال پہنچے اور ڈاکٹروں کو بہترین ممکنہ علاج فراہم کرنے کی ہدایت دی۔
زخمی مزدور گوپیشور اور پپل کوٹی میں زیر علاج:
حادثے کے بعد جائے وقوعہ پر افراتفری مچ گئی۔ پروجیکٹ انتظامیہ اور مقامی انتظامیہ کی مدد سے زخمی کارکنوں کو ایمبولینس کے ذریعے گوپیشور کے ضلع اسپتال لایا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ اطلاع ملتے ہی ریلیف اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں۔ ٹنل کے اندر پھنسے مزدوروں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا۔ انتظامیہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ حادثے کی وجوہات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ پراجیکٹ انتظامیہ سے رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔
Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami tweets, " i am in constant contact with the district magistrate of chamoli regarding the accident that occurred at the tbm site of the under-construction thdc vishnu gad - pipalkoti hydroelectric project in pipalkoti, chamoli district.… pic.twitter.com/xSsdmI6PCE— ANI (@ANI) December 31, 2025
حادثہ وشنوگاڈ-پیپل کوٹی ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ سائٹ پر پیش آیا: ب
تایا جاتا ہے کہ اتراکھنڈ کے چمولی ضلع میں دریائے الکنندا پر 444 میگاواٹ کا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ چل رہا ہے۔ وشنوگاڈ-پیپل کوٹی ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کا نام ہے۔ معمول کے مطابق منگل کو پراجیکٹ کی ٹنل کے اندر کام جاری تھا۔ بورنگ مشین کے ذریعے کھدائی جاری تھی۔ رات نو بجے، شفٹ کی تبدیلی کے دوران، اندر سے آنے والی ایک خالی ٹرین باہر سے کارکنوں کو لے جانے والی لوکو ٹرین سے ٹکرا گئی۔
