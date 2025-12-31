ETV Bharat / state

چمولی ٹی ایچ ڈی سی ٹنل حادثہ: ٹی بی ایم سائٹ پر لوکو ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئیں، 88 مزدور زخمی

THDC کی زیر تعمیر سرنگ پر مزدور لوکو ٹرین میں کام کے لیے جا رہے تھے اسی دوران ٹرین خالی ٹرین سے ٹکرا گئی۔

چمولی ٹی ایچ ڈی سی ٹنل حادثہ
چمولی ٹی ایچ ڈی سی ٹنل حادثہ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 31, 2025 at 10:52 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

چمولی: اتراکھنڈ میں ٹی ایچ ڈی سی کے مقام پر ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ چمولی ضلع کے پیپل کوٹی میں زیر تعمیر ٹی ایچ ڈی سی ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کی ٹی بی ایم سائٹ (ٹنل بورنگ مشین) پر منگل کی رات شفٹ میں تبدیلی کے دوران حادثہ پیش آیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ٹنل کے اندر مزدوروں کو لے جانے والی دو لوکو ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ حادثے میں مزدوروں کی بڑی تعداد زخمی ہو گئی۔ حادثے کے وقت ٹنل کے مقام پر 109 کارکن موجود تھے۔ یہ حادثہ ٹی ایچ ڈی سی کے زیر تعمیر وشنو گڑھ-پیپل کوٹی ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کے اندر پیش آیا۔

چمولی میں ٹی ایچ ڈی سی سرنگ میں بڑا حادثہ:

چمولی ضلع کے پیپل کوٹی کے مایا پور ہاٹ گاؤں میں زیر تعمیر ٹی ایچ ڈی سی ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کے ٹی بی ایم سائٹ پر ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ مزدوروں کو لے جانے والی دو لوکو ٹرینیں سرنگ کے اندر آپس میں ٹکرا گئیں، جس سے کئی مزدور زخمی ہو گئے۔ زخمی مزدوروں کا علاج گوپیشور اور پیپل کوٹی کے ضلع اسپتالوں میں کیا جا رہا ہے۔

لوکو ٹرین کے تصادم میں 88 مزدور زخمی:

ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے کہا کہ، حادثے کی اطلاع ملتے ہی ضلع مجسٹریٹ گورو کمار اور پولیس سپرنٹنڈنٹ سرجیت سنگھ پنوار زخمیوں کی خیریت دریافت کرنے گوپیشور کے ضلع اسپتال پہنچے اور ڈاکٹروں کو بہترین ممکنہ علاج فراہم کرنے کی ہدایت دی۔

چمولی ٹی ایچ ڈی سی ٹنل حادثہ
چمولی ٹی ایچ ڈی سی ٹنل حادثہ (Chamoli Police)

زخمی مزدور گوپیشور اور پپل کوٹی میں زیر علاج:

حادثے کے بعد جائے وقوعہ پر افراتفری مچ گئی۔ پروجیکٹ انتظامیہ اور مقامی انتظامیہ کی مدد سے زخمی کارکنوں کو ایمبولینس کے ذریعے گوپیشور کے ضلع اسپتال لایا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ اطلاع ملتے ہی ریلیف اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں۔ ٹنل کے اندر پھنسے مزدوروں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا۔ انتظامیہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ حادثے کی وجوہات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ پراجیکٹ انتظامیہ سے رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔

حادثہ وشنوگاڈ-پیپل کوٹی ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ سائٹ پر پیش آیا: ب

تایا جاتا ہے کہ اتراکھنڈ کے چمولی ضلع میں دریائے الکنندا پر 444 میگاواٹ کا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ چل رہا ہے۔ وشنوگاڈ-پیپل کوٹی ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کا نام ہے۔ معمول کے مطابق منگل کو پراجیکٹ کی ٹنل کے اندر کام جاری تھا۔ بورنگ مشین کے ذریعے کھدائی جاری تھی۔ رات نو بجے، شفٹ کی تبدیلی کے دوران، اندر سے آنے والی ایک خالی ٹرین باہر سے کارکنوں کو لے جانے والی لوکو ٹرین سے ٹکرا گئی۔

یہ بھی پڑھیں:

TAGGED:

CHAMOLI THDC TUNNEL INCIDENT
COLLISION OF LOCO TRAINS IN TUNNEL
PIPALKOTI THDC PROJECT
اتراکھنڈ چمولی ٹنل حادثہ
UTTARAKHAND TUNNEL ACCIDENT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.