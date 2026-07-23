پیپر لیک ہنگامے کے بیچ اتراکھنڈ ٹیکنیکل یونیورسٹی امتحانات کے دو پرچے آؤٹ، امتحان منسوخ
اتراکھنڈ ٹیکنیکل یونیورسٹی کے پیپر لیک ہونے سے ہزاروں طلبہ متاثر ہوئے ہیں، جس کے بعد اب انہیں دوبارہ امتحان دینا ہوگا۔
Published : July 23, 2026 at 11:59 AM IST
دہرادون (اتراکھنڈ): ملک میں پیپر لیک کے معاملات پر نوجوانوں کے غصے اور احتجاج کے بیچ دہرادون سے اسی نوعیت کی ایک اور خبر سامنے آئی ہے۔ دراصل، اس بار اتراکھنڈ ٹیکنیکل یونیورسٹی کے امتحان میں پیپر لیک کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ امتحان سے پہلے ہی پیپر لیک ہونے کے بعد یونیورسٹی نے دو امتحانات منسوخ کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اتراکھنڈ ٹیکنیکل یونیورسٹی کے کنٹرولر آف ایگزامینیشنز ڈاکٹر وی کے پٹیل نے بھی امتحانی پرچے لیک ہونے کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں مضامین کے امتحانات منسوخ کر دیے گئے ہیں اور اب یہ دوبارہ منعقد کیے جائیں گے۔
پیپر لیک کے ایک اور واقعے کے بعد امتحانات کی شفافیت اور نظام پر ایک بار پھر سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ دہرادون میں واقع اتراکھنڈ ٹیکنیکل یونیورسٹی (یو ٹی یو) کے سمسٹر امتحانات کے دو پرچے امتحان شروع ہونے سے پہلے ہی لیک ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ پرچوں کے لیک ہونے کی تصدیق کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ نے دونوں مضامین کے امتحانات منسوخ کر دیے ہیں۔ اس واقعے کا براہ راست اثر یونیورسٹی سے منسلک 12 انجینئرنگ اداروں کے ہزاروں طلبہ پر پڑا ہے۔
پیپر لیک کا یہ معاملہ 'مشین لرننگ فار انٹرنیٹ آف تھنگز' اور 'الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ تھیوری' کے مضامین کے امتحانات سے متعلق ہے۔ ان دونوں مضامین کے امتحانات منعقد ہونے والے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی امتحانی پرچے طلبہ تک پہنچنے کی اطلاع یونیورسٹی انتظامیہ کو ملی۔ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے یونیورسٹی نے فوری طور پر تحقیقات شروع کرائیں۔
وائس چانسلر (کلپتی) کی ہدایت پر اس معاملے کی جانچ کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ کمیٹی نے تحقیقات کے دوران متعلقہ افراد سے معلومات اکٹھی کرنے کے ساتھ ساتھ پورے واقعے کی پڑتال کی۔ جانچ کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ امتحان سے پہلے ہی ایک انجینئرنگ کالج میں تعینات پروفیسر نے امتحانی پرچے کچھ طلبہ تک پہنچائے تھے۔
تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ میں امتحانی پرچے لیک ہونے کی تصدیق کی گئی۔ رپورٹ سامنے آنے کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ نے دونوں مضامین کے امتحانات کو فوری طور پر منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ساتھ ہی معاملے میں ذمہ دار قرار دیے گئے متعلقہ پروفیسر کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے۔ یونیورسٹی کی جانب سے انہیں اگلے سات سال تک امتحان سے جڑے کسی بھی کام میں شامل ہونے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔
"اتراکھنڈ ٹیکنیکل یونیورسٹی کے امتحان میں پیپر لیک کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ دونوں مضامین کے امتحانات منسوخ کر دیے گئے ہیں اور اب یہ دوبارہ منعقد کیے جائیں گے۔" ڈاکٹر وی کے پٹیل، کنٹرولر آف ایگزامینیشنز، اتراکھنڈ ٹیکنیکل یونیورسٹی-
پیپر لیک کا یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملک بھر میں امتحانات اور بھرتی امتحانات کے پرچے لیک ہونے کے معاملات پر نوجوانوں میں شدید ناراضگی پھیلی ہوئی ہے۔ فی الحال یونیورسٹی نے معاملے کی اندرونی تحقیقات کی بنیاد پر امتحانات منسوخ کر دیے ہیں اور متعلقہ پروفیسر کے خلاف کارروائی بھی کی ہے۔ اب نئے امتحانات اگست میں کرانے کی تیاری ہے، جس کی تاریخ کا اعلان بعد میں الگ سے کیا جائے گا۔
مزید پڑھیں:
پیپر لیک معاملہ: پی ایم مودی کا 'فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کا اعلان، کہا نوجوانوں کے مستقبل سے بڑھ کر کچھ نہیں...'
حکومت پارلیمنٹ میں پیپر لیک پر بحث کرنے کے لیے تیار، راہل بتائیں وہ سلیکٹیو کیوں ہیں، نڈا
جنتر منتر پر ہنگامہ: وزیر تعلیم کے استعفیٰ کی مانگ پر پرتشدد جھڑپیں، اے سی پی سمیت کئی اہلکار اور طلبہ زخمی
سی جے پی احتجاج: 118 پولیس اہلکار اور 60 مظاہرین زخمی، دپکے نے تشدد کیلئے پولیس کو ذمہ دار ٹھہرایا
نیٹ یوجی 2026 کیس: لاتور کوچنگ سنٹر کے مالک نے این ٹی اے پیپر سیٹر سے 5 لاکھ روپے میں سوالات حاصل کیے، سی بی آئی کا انکشاف
نیٹ پیپر لیک تحقیقات: سی بی آئی نے کارروائی تیز کی، 13 ملزمان کی تحویل میں 24 جولائی تک توسیع