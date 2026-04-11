دہرادون میں پاکستانی دہشت گرد نیٹ ورک سے روابط کے الزام میں نوجوان گرفتار
Published : April 11, 2026 at 1:17 PM IST
دہرادون : اترکھنڈ کے دہرادون میں سکیورٹی ایجنسیوں نے ایک 29 سالہ نوجوان کو پاکستان میں موجود دہشت گرد تنظیم سے مبینہ روابط اور حساس معلومات فراہم کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق ملزم کی شناخت وکرانت کشیپ کے طور پر ہوئی ہے، جو پریم نگر کے علاقے جھاجھرا کا رہائشی ہے۔ اسے 9 اپریل کی رات اسپیشل ٹاسک فورس (ایس ٹی ایف) اور مقامی پولیس نے مشترکہ کارروائی میں گرفتار کیا۔
پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے ایک غیر قانونی .32 بور پستول، سات زندہ کارتوس اور اسپرے پینٹ برآمد کیا گیا ہے۔ تحقیقات کے مطابق وکرانت کشیپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے ذریعے پاکستان میں موجود ایک مبینہ دہشت گرد شہزادی بھٹی اور اس کے ساتھی رانا کے رابطے میں تھا، جو ‘البرک بریگیڈ’ نامی تنظیم سے وابستہ بتائے جاتے ہیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ ملزم شہر کے اہم سرکاری مقامات، پولیس اسٹیشنز اور دیگر حساس تنصیبات کی ویڈیوز اور لوکیشنز اپنے ہینڈلرز کو بھیجتا تھا۔ ایس ٹی ایف کے سینئر سپرنٹنڈنٹ اجے سنگھ کے مطابق پاکستانی ہینڈلرز سوشل میڈیا کے ذریعہ بھارتی نوجوانوں کو ورغلا کر انہیں سلیپر سیلز کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خفیہ معلومات اور تکنیکی نگرانی کی بنیاد پر ملزم کو گرفتار کیا گیا۔
دورانِ تفتیش ملزم نے انکشاف کیا کہ وہ سوشل میڈیا پر پنجابی گلوکار سدھو موسے والی سے متعلق مواد دیکھتے ہوئے شدت پسند عناصر کے رابطے میں آیا۔ بعد ازاں اسے مختلف حساس مقامات کی ویڈیوز بنانے اور بھیجنے کا کام سونپا گیا۔ حکام کے مطابق ملزم کو دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ استعمال کرتے ہوئے حملے کرنے کی ہدایات بھی دی گئی تھیں، جبکہ اسے عوامی مقامات پر “تحریک طالبان ہندوستان (ٹی ٹی ایچ)” لکھنے کا بھی کہا گیا۔
ملزم نے سیلاکی، جھاجھرا اور دیگر علاقوں میں دیواروں پر یہ نعرے لکھ کر ویڈیوز اپنے ہینڈلرز کو بھیجی تھیں۔ پولیس کے مطابق ملزم کو رقم اور نیپال و دبئی کے راستے بیرون ملک منتقل کرنے کا لالچ دیا گیا تھا۔ اس کے موبائل فون سے اہم شواہد برآمد ہوئے ہیں اور مزید تحقیقات مختلف ایجنسیوں کے تعاون سے جاری ہیں۔