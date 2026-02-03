اتراکھنڈ محمد دیپک معاملہ: تنازعہ کے بعد دیپک مشکل میں، بیٹی نے اسکول جانا بند کر دیا، خوف میں خاندان
پوڑی: کوٹ دوار بابا کی دکان کا تنازعہ اب صرف ایک مقامی مسئلہ نہیں رہا ہے۔ یہ ملک بھر میں بحث کا موضوع بن گیا ہے۔ 26 جنوری کو شروع ہونے والا یہ تنازع بتدریج اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ اس کا براہ راست اثر عام لوگوں کی زندگیوں پر پڑ رہا ہے۔
اس پورے واقعے میں دکاندار کا ساتھ دینے والے نوجوان دیپک جنھوں نے شرپسندوں کو اپنا نام محمد دیپک بتایا تھا، کو بھی بڑھتی ہوئی مشکلات کا سامنا ہے۔ 31 جنوری کو بجرنگ دل کے ارکان کوٹ دوار پہنچے اور دیپک کے خلاف نعرے لگائے، جس سے پورے شہر کا ماحول خراب ہوگیا۔ دیپک کا کہنا ہے کہ وہ کوئی سیاسی یا مذہبی جنگ نہیں لڑ رہے تھے بلکہ ایک انسانی فریضہ ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ 26 جنوری کو کچھ لوگ ایک بزرگ دکاندار پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ ایک عام شہری ہونے کے ناطے وہ اس بزرگ کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے لیکن یہ کوشش اب ان کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے خوف کا باعث بن گئی ہے۔
تنازعہ کے بعد سے دیپک اور ان کا خاندان خوف کے ماحول میں رہنے پر مجبور ہے۔ دیپک نے وضاحت کی کہ بجرنگ دل سے وابستہ افراد کے خوف سے گھر کا ماحول کشیدہ ہو گیا ہے۔ حالات یہاں تک بگڑ چکے ہیں کہ ان کی چھوٹی بیٹی نے اسکول جانا چھوڑ دیا ہے۔ خاندان کسی ناخوشگوار واقعے کے خوف میں رہتا ہے۔ دیپک کا جم جو اس کی روزی روٹی کا اہم ذریعہ ہے، 26 جنوری سے بند تھا۔ مالی دباؤ اور ذہنی دباؤ کے باوجود انھوں نے ہمت کے ساتھ اسے منگل کو دوبارہ کھولا۔
دیپک کا کہنا ہے کہ خوف کو تسلیم کرنا حل نہیں ہے، اس لیے انھوں نے معمول کی زندگی میں واپس آنے کی کوشش کی ہے۔ دیپک نے واضح طور پر کہا کہ بغیر کسی تنازعہ کے پچھلے 35 سالوں سے چل رہی دکان کا نام اچانک تبدیل کرنے کا مطالبہ سمجھ سے باہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نام سے کسی کمیونٹی یا فرد کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچتی۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر برسوں سے کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا تو اب اسے اچانک ایشو کیوں بنایا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ وہ طویل عرصے سے کوٹ دوار میں رہ رہے ہیں۔ وہ سماجی مسائل پر ہمیشہ سرگرم رہے ہیں۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ان کی عادت رہی ہے۔ آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ باہر کے لوگ کوٹ دوار پہنچ کر ماحول کو خراب کر رہے ہیں، جس سے شہر کا امن اور ہم آہنگی متاثر ہو رہی ہے۔ دیپک نے کہا کہ احتجاج اور دباؤ کی وجہ سے ان کے خاندان میں خوف کا ماحول ضرور ہے لیکن وہ کسی بھی قیمت پر انسانیت اور سچائی کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
دیپک نے انتظامیہ سے عام شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ بھی کیا۔ کسی کو خوف کے مارے زندگی گزارنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ یہ معاملہ اب صرف دکان کے نام پر جھگڑا نہیں رہا۔ بلکہ اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا انسانیت کے لیے کھڑا ہونا عام شہری کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ کوٹ دوار کے اس واقعے نے سماج کے لیے ایک اہم سوال چھوڑ دیا ہے۔
