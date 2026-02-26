اگر رضامندی سے جنسی تعلقات کے بعد شادی کا وعدہ ٹوٹ جائے تو یہ عصمت دری نہیں: اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے کیس کو خارج کردیا
نینی تال ہائی کورٹ نے کہا کہ طویل مدتی، رضامندی سے تعلق رکھنے کے بعد شادی کا وعدہ توڑنا عصمت دری نہیں ہے۔
Published : February 26, 2026 at 10:58 AM IST
نینی تال، اتراکھنڈ: اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے فوج کے ایک سپاہی کے خلاف درج اغوا اور عصمت دری کا مقدمہ خارج کر دیا ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ اگر دو بالغوں کے درمیان رشتہ رضامندی سے ہو تو بعد میں شادی سے انکار خود بخود ریپ نہیں بنتا۔ جسٹس آشیش نیتھانی کی سنگل بنچ نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ فوجداری قانون کو ذاتی انتقام یا ناکام رشتوں کو طے کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔
یہ معاملہ پتھورا گڑھ ضلع کے بیریناگ تھانے کا ہے، جہاں ایک نوجوان خاتون نے 2022 میں ایک نوجوان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی تھی۔ الزام یہ تھا کہ نوجوان نے لڑکی کو شادی کے بہانے گھر سے باہر بلایا، اسے ایک ہوٹل میں لے گیا اور اس کے ساتھ جسمانی تعلقات بنائے۔ بعد ازاں جب ملزم نے اس سے شادی کرنے سے انکار کیا تو خاتون نے اس کے خلاف دفعہ 366 (اغوا) اور 376 (ریپ) کے تحت مقدمہ درج کرایا۔
رضاکارانہ طور پر گھر سے بھاگی تھی لڑکی
کیس کی دستاویزات اور متاثرہ کے بیان کے مکمل مطالعہ کے بعد عدالت نے پایا کہ دونوں فریق 2019 سے ایک دوسرے کو جانتے تھے اور سوشل میڈیا کے ذریعے رابطے میں تھے۔ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ متاثرہ لڑکی رضاکارانہ طور پر ملزم کے ساتھ جانے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ اس لیے اغوا کے ضروری عناصر میں سے کوئی بھی (دفعہ 366) موجود نہیں تھا، کیونکہ عورت بالغ تھی اور اس نے رضاکارانہ طور پر اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔
شادی کے وعدے پر مبنی جنسی تعلقات عصمت دری نہیں
جسٹس آشیش نیتھانی نے اپنے فیصلے میں کہا کہ شادی کے وعدے پر مبنی جنسی تعلقات کو صرف اس صورت میں عصمت دری سمجھا جا سکتا ہے جب یہ ثابت ہو جائے کہ ملزم شروع سے ہی دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ موجودہ کیس میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جس سے یہ معلوم ہو کہ ملزم نے شروع سے ہی شادی نہ کرنے کی نیت سے رضامندی حاصل کی تھی۔ عدالت نے تسلیم کیا کہ ناکام تعلقات اور دھوکہ دہی میں واضح فرق ہے۔
میڈیکل رپورٹ میں جبری جنسی زیادتی کی تصدیق نہیں
سماعت کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ 23 فروری 2022 کی سپلیمنٹری میڈیکل رپورٹ میں جبری جنسی زیادتی یا طاقت کے استعمال کی تصدیق نہیں کی گئی۔ عدالت نے پایا کہ استغاثہ کے پاس پہلی نظر میں دفعہ 376 کے تحت جرم ثابت کرنے کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے۔ دفاع نے استدلال کیا تھا کہ یہ دو بالغوں کے درمیان رضامندی کا رشتہ تھا، جسے غلط طریقے سے پیش کیا گیا۔
ملزم کو ٹرائل کے طویل عمل سے گزرنے پر مجبور کرنا قانون کا غلط استعمال
ہائی کورٹ نے اس بات پر زور دیا کہ جہاں الزامات مکمل طور پر بے بنیاد ہیں، وہاں ملزم کو ٹرائل کے طویل اور مشکل عمل سے گزرنے پر مجبور کرنا قانون کا غلط استعمال ہوگا۔ عدالت نے کہا کہ انصاف کو یقینی بنانے اور غیر ضروری ہراساں کرنے سے روکنے کے لیے دفعہ 482 کے تحت موروثی اختیارات کا استعمال کیا جانا چاہیے۔