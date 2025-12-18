اتراکھنڈ کی بی جے پی حکومت کو دو دن میں دو جھٹکے، گورنر نے یو سی سی ترمیمی بل بھی واپس کر دیا، جانیں کیوں
لوک بھون نے اتراکھنڈ یکساں سول کوڈ ترمیمی بل کی دفعہ 4، شق 3 پر اعتراض کیا ہے۔
Published : December 18, 2025 at 12:54 PM IST
دہرادون: اتراکھنڈ آزادی مذہب (ترمیمی) بل، 2025، حکومت کو واپس کرنے کے بعد، اتراکھنڈ لوک بھون نے اب یونیفارم سول کوڈ (اتراکھنڈ) (ترمیمی) بل، 2025 کو بھی واپس کر دیا ہے۔ نتیجتاً، ریاستی حکومت کو اب یونیفارم کوڈ (ترمیمی) بل، 2025، ایک بار پھر ترامیم کے ساتھ، اسمبلی میں پاس کرانا ہوگا۔
لوک بھون نے یو سی سی ترمیمی بل واپس کیا:
لوک بھون نے اتراکھنڈ یو سی سی ترمیمی بل کی دفعہ 4، شق 3 پر اعتراض کیا ہے، کیونکہ اس کی دفعات بھی اصل ایکٹ میں شامل ہیں۔ چنانچہ اس ترمیمی بل کے حوالے سے گورنر کے پیغام کے ساتھ بل کو دوبارہ اسمبلی میں پاس کرنا پڑے گا۔
بل کو اسمبلی میں دوبارہ پاس کرنا پڑے گا:
یکساں سول کوڈ (اتراکھنڈ) (ترمیمی) بل، 2025، 20 اگست کو اسمبلی میں منظور کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ترمیمی بل کو گورنر کی سفارش کے لیے لوک بھون بھیجا گیا۔ تاہم بعض خامیوں کی وجہ سے لوک بھون نے اسے حکومت کو واپس کر دیا۔
لوک بھون نے اس وجہ سے بل واپس کر دیا:
اتراکھنڈ یکساں سول کوڈ ترمیمی بل، 2025 کی دفعہ 4 میں دو بار مقررہ عمر سے کم شادی کی سزا کا ذکر ہے، جس پر لوک بھون نے اعتراض کیا۔
درحقیقت اس ترمیمی بل کے سیکشن 4 کی شق 3 میں پرانی سزا کے رہتے ہوئے نئی سزا کا ذکر ہے۔ یہ صورتحال مستقبل میں غلط فہمیوں کا باعث بن سکتی ہے۔ چنانچہ لوک بھون نے اس بل کو محکمہ داخلہ کو بھیج دیا ہے تاکہ یو سی سی (ترمیمی) بل، 2025 میں ترمیم کی جا سکے، اسمبلی سے منظور کیا جا سکے اور لوک بھون کو دوبارہ بھیجا جا سکے۔
اب حکومت کرے گی:
مذہبی امور اور ثقافت کے محکمہ نے اتراکھنڈ آزادی مذہب اور غیر قانونی تبدیلی کی ممانعت (ترمیمی) بل، 2025 کو نافذ کرنے کے لیے کام شروع کر دیا ہے، جسے حال ہی میں لوک بھون نے واپس کر دیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ بل حکومت کے اہم ترین بلوں میں سے ایک ہے۔ اس لیے توقع کی جا رہی ہے کہ ریاستی حکومت اس ترمیمی بل کو ایک نئے بل کے طور پر اسمبلی میں پاس ہونے سے پہلے ایک آرڈیننس کے ذریعے نافذ کر سکتی ہے۔ اس سے اس کی سخت دفعات نافذ العمل رہیں گی۔ مزید برآں، حکومت اسے مستقبل کے اسمبلی اجلاس میں آسانی سے ایک بل کے طور پر منظور کرائے گی۔
اتراکھنڈ آزادی مذہب اور غیر قانونی تبدیلی کی ممانعت (ترمیمی) بل، 2025 خاص ہے کیونکہ حکومت نے جبری تبدیلی مذہب کے لیے سخت سزا کی دفعات متعارف کروائی ہیں، جن میں عمر قید تک کی سزا بھی شامل ہے۔
یہ بھی پڑھیں: