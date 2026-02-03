اتراکھنڈ میں خوفناک حادثہ: دہرادون میں بس کھائی میں گری، تین افراد ہلاک، متعدد زخمی
ہماچل روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی بس پاونٹا جا رہی تھی اور ہری پور کوانو مائنز روڈ پر بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری۔
Published : February 3, 2026 at 12:01 PM IST
دہرادون (اتراکھنڈ): ریاست کے دہرادون ضلع میں ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ ہماچل روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن (HRTC) کی ایک بس کھائی میں گر گئی۔ تین افراد کے ہلاک اور متعدد مسافروں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ ہماچل پردیش سے پاونٹا جانے والی ایچ آر ٹی سی بس ہری پور کوانو مائنز روڈ پر بے قابو ہو کر کھائی میں گر گئی۔
اتراکھنڈ میں ہماچل روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی بس کھائی میں گر گئی
اس خوفناک حادثے میں تین لوگوں کی موت ہو گئی۔ متعدد مسافروں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ پولیس اور ایس ڈی آر ایف امدادی کارروائیوں کے لیے موقع پر پہنچ گئے ہیں۔ زخمیوں کو اسپتال لے جایا گیا ہے۔ حادثہ منگل کی صبح پیش آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ بس میں کل 30 افراد سوار تھے۔
بس میں 30 لوگ سوار تھے
پولیس کے مطابق آج، 03 فروری 2026 کو، سی سی آر دہرادون کو اطلاع ملی کہ ایک بس کوانو، میناس روڈ، کلسی علاقے میں حادثہ کا شکار ہو کر گہری کھائی میں گر گئی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق بس میں 30 سے زائد مسافر سوار تھے۔ اس اطلاع پر ایس ڈی آر ایف کے کمانڈر ارپن یادو ونشی کے حکم پر ایس ڈی آر ایف کی ٹیموں کو ڈاک پتھر، چکراتہ، موری اور تیونی سے فوری طور پر موقع پر روانہ کیا گیا۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق حادثہ بس ہماچل روڈ ویز کی بتائی جارہی ہے۔
اس سلسلہ میں اپڈیٹ جاری ہے۔۔۔