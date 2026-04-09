اتراکھنڈ: ہتھیاروں کی اسمگلنگ کرنے والے گروہ کا پردہ فاش، جموں و کشمیر تک ہوتی تھی سپلائی، دہشت گردی کے تعلق کا شبہ
ہتھیاروں کے اسمگلر جموں و کشمیر میں ہتھیاروں کی اسمگلنگ کرتے تھے، اس حقیقت کا اعتراف دونوں سمگلروں نے کیا ہے۔
Published : April 9, 2026 at 8:58 PM IST
کھٹیما:(اتراکھنڈ) ستار گنج پولیس اور ادھم سنگھ نگر ضلع میں اسپیشل آپریشن گروپ (ایس او جی) نے تلاشی مہم کے دوران دو ہتھیاروں کے اسمگلروں کو گرفتار کیا۔ ملزمان سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ دونوں گرفتار ہتھیاروں کے اسمگلر جموں و کشمیر میں ہتھیاروں کی سپلائی میں ملوث تھے، اسی لیے دہشت گردی کے تعلق سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ ایس ایس پی اجے گنپتی نے کیس کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اس کی مکمل جانچ کی جائے گی۔
ستار گنج کوتوالی علاقے میں ایس او جی اور پولیس کے مشترکہ آپریشن میں ایک بڑی کامیابی ملی ہے۔ سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اجے گنپتی، ضلع کے سینئر سپرنٹنڈنٹ، نے دو بدنام سمگلروں کی گرفتاری کی اطلاع دی، جس سے بین ریاستی غیر قانونی ہتھیاروں کے ایک بڑے نیٹ ورک کا پردہ فاش ہوا۔ ایس ایس پی کے مطابق سمگلروں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور سیکڑوں کارتوس برآمد ہوئے ہیں۔ پولیس کا خیال ہے کہ ہتھیاروں کی اسمگلنگ کے نیٹ ورک کا جموں و کشمیر سے تعلق ہوسکتا ہے۔
ایس ایس پی اجے گنپتی کی ہدایت پر 'آپریشن پرہار' میں ایس او جی رودر پور اور ستار گنج پولیس کی مشترکہ ٹیم نے یہ بڑی کارروائی کی۔ ستار گنج کوتوالی علاقے میں چیکنگ کے دوران بغیر نمبر پلیٹ کے ایک مشکوک سوئفٹ کار کو روکنے کی کوشش کی گئی تاہم ملزمان بھاگنے لگے۔ گاڑی کچی سڑک پر پھنسنے کے بعد پولیس نے دونوں کو موقع پر ہی پکڑ لیا۔ گاڑی کی تلاشی لینے پر پولیس ٹیم نے 2 پونیا 12 بور رائفلز، 1 ریوالور، 2 پستول، 344 کارتوس (زندہ اور خالی) اور بغیر نمبر پلیٹ کے ایک سوئفٹ کار برآمد کی۔
ملزم اسلحہ اسمگلر ہریندر سنگھ عرف ہنی (27، ساکن بیریا فارم سیسیا، کوتوالی ستار گنج) اور نکھل ورما عرف رانو (27، ساکن کیشو نگر، ستار گنج) کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پوچھ گچھ کے دوران دونوں نے انکشاف کیا کہ وہ چورگلیہ جنگل میں ہتھیار چھپانے جارہے تھے۔ دونوں کے خلاف پہلے ہی پانچ مجرمانہ مقدمات درج ہیں۔
دوران تفتیش ملزم نے بین الاضلاعی اسلحہ کی سپلائی کا اعتراف کیا۔ اس معاملے میں ایک حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے ہتھیار بھی جموں و کشمیر پہنچائے۔ دونوں نے جموں کے رہنے والے واحد/واجد اور دیگر افراد کو ہتھیار فراہم کرنے کا اعتراف کیا، جس سے دہشت گردی کے تعلق کا شبہ تھا۔
پوچھ گچھ سے پتہ چلا کہ یہ نیٹ ورک پل بھٹہ کے رہنے والے اندرجیت سندھو اور پون سندھو کے ذریعے چلایا جاتا تھا۔ پولیس فی الحال الیکٹرانک نگرانی، کال کی تفصیلات اور بینک لین دین کے ذریعے پورے نیٹ ورک کی مکمل چھان بین کر رہی ہے۔
یوپی سے لائسنس یافتہ ریوالور، اتراکھنڈ میں گرفتاری: اس دوران دہرادون ضلع میں بھی آپریشن پرہار جاری ہے۔ چیکنگ مہم کے دوران کوتوالی وکاس نگر پولس ٹیم نے ویدانش چوک کے قریب ایک اسکارپیو کار کو چیک کیا اور کار میں سفر کرنے والے امیت تھاپا کے قبضے سے لائسنس یافتہ .22 ریوالور برآمد کیا۔