اتراکھنڈ: الموڑہ میں مسافروں سے بھری بس کھائی میں گر گئی، سات مسافر ہلاک
الموڑہ کے سلٹ بھیکیاسین علاقے میں مسافروں سے بھری بس کھائی میں گر گئی۔
Published : December 30, 2025 at 11:34 AM IST
الموڑہ/رام نگر: اتراکھنڈ کے الموڑہ ضلع کے سلٹ بھیکیاسین علاقے میں منگل کی صبح ایک المناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ بھیکیاسین ونائک روڈ پر دوارہٹ سے رام نگر جانے والی ایک مسافر بس بے قابو ہو کر گہری کھائی میں گر گئی۔
معلومات کے مطابق حادثے میں سات مسافروں کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے جب کہ متعدد افراد کے شدید زخمی ہونے کا خدشہ ہے۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس، انتظامیہ، ایس ڈی آر ایف اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں۔ دشوار گزار پہاڑی علاقے کی وجہ سے ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے۔
Uttarakhand | Bhikiyasain bus accident: SDRF team dispatched to the accident spot. According to the information received, 6–7 people are feared dead, while the injured passengers have been admitted to the Government Hospital in Bhikiyasain: State Disaster Response Force (SDRF)… pic.twitter.com/OG0gQUcpCO— ANI (@ANI) December 30, 2025
بس نمبر UK 07 PA 4025 حادثہ کا شکار ہوئی ہے جس کا تعلق رام نگر کے کماون موٹر اونرز یونین (KMOU) لمیٹڈ سے ہے۔ بس پیر کو صبح 11 بجے رام نگر سے دوارہت نوبارہ کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ منگل کی صبح، بس صبح 6:30 بجے دوارہت نوبارہ سے رام نگر کے لیے روانہ ہوئی۔ تاہم ڈیڑھ گھنٹے بعد صبح آتھ بجے کے قریب سیلپانی بند کے قریب بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر کو حادثے میں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔
الموڑہ ضلع انتظامیہ سے موصولہ اطلاع کے مطابق مرنے والوں میں چار مرد اور تین خواتین شامل ہیں۔ تقریباً 12 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ بس میں کل 19 مسافر سوار تھے جن میں سے کئی کی حالت تشویشناک ہے۔
Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami says, " i have received the extremely distressing news of a bus accident on the bikhiyasain-vinayak road, which was en route from bikhiyasain to ramnagar in almora district, resulting in casualties among the passengers. this incident is… pic.twitter.com/tPl6Ap903q— ANI (@ANI) December 30, 2025
وزیراعلیٰ دھامی نے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر ایک پوسٹ میں انھوں نے لکھا، "انتہائی افسوسناک خبر موصول ہوئی ہے کہ الموڑہ میں بھیکیاسین-ونائک موٹر روڈ پر بھیکیاسین سے رام نگر جانے والی بس حادثہ کا شکار ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں جانی نقصان ہوا ہے۔ ضلع انتظامیہ فوری طور پر زخمی مسافروں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کر رہی ہے۔ شدید زخمیوں کو علاج معالجے کے لیے بڑے سینٹرز میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ میں مقامی انتظامی حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوں، میں تمام زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔"
سلٹ تحصیل علاقے میں 14 ماہ میں دوسرا حادثہ: الموڑہ ضلع کے سلٹ علاقے میں 14 ماہ کے اندر یہ دوسرا بس حادثہ ہے۔ 4 نومبر 2024 کو سلٹ تحصیل کے مارچولا میں کپی گاؤں کے قریب ایک بس حادثہ پیش آیا تھا۔ اس خوفناک بس حادثے میں چھتیس افراد ہلاک ہوگئے تھے۔ حادثے میں ملوث بس گڑھوال موٹر اونرز یونین لمیٹڈ کی تھی۔ حادثے کے وقت بس میں 50 مسافر سوار تھے۔
یہ بھی پڑھیں: