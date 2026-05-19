'موبائل ٹاور پر چڑھنے والی لڑکی' یاد ہے، ضد کے آگے جھک گیا منگیتر، مہتاب اور نادیہ کا ہوا نکاح
سی او ستیندر بھوشن تیواری نے کہا کہ اگر پولیس طاقت کے استعمال کرتی تو نتیجہ ممکنہ طور پر افسوسناک ہوسکتا تھا۔
Published : May 19, 2026 at 11:52 AM IST
بستی: اتر پردیش کے بستی میں گزشتہ چار دن سے جاری ہائی وولٹیج ڈرامہ آخرکار شادی کی دھنوں اور خطبہ نکاح کے ساتھ اختتام کو پہنچا۔ "ٹاور ویمن" کے نام سے مشہور ہوئی نادیہ نے اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی، بالآخر اپنی پرعزم جدوجہد میں کامیاب ہو گئیں۔
نادیہ کے مکمل عزم اور جذبے کا سامنا کرتے ہوئے، اس کے عاشق اور منگیتر، مہتاب کو آخر کار ہار ماننی پڑی۔ جوڑے کا نکاح ایک مقامی مولوی کی موجودگی میں مکمل روایتی رسومات کے ساتھ انجام دیا گیا۔ یہ واقعہ محبت کی ایک کہانی کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے جس کا انجام خوشگوار ہوا۔ یہ امن و امان، سماجی دباؤ، اور انتظامی تدبر کے باہمی تعامل کا ایک قابل ذکر ثبوت بن گیا ہے۔ اس کہانی کی اس وقت پوری ریاست اتر پردیش میں چرچا ہے۔
صرف 96 گھنٹوں کے اندر اندر، نادیہ نے دو مختلف تھانوں کے دائرہ اختیار میں موبائل ٹاورز پر چڑھ کر خودکشی کی دھمکی دی تھی۔ اس کی دھمکی نے پولیس اور ضلعی انتظامیہ دونوں کو بری طرح پریشان کر دیا تھا۔ اس کا سلسلہ چار دن پہلے والٹر گنج تھانے کے علاقے میں شروع ہوا، جہاں نادیہ ایک اونچے موبائل ٹاور پر چڑھ گئی۔
اس کا مطالبہ تھا کہ اس کے منگیتر مہتاب کو فوری طور پر موقع پر بلایا جائے اور ان کی شادی بلا تاخیر کرا دی جائے۔ اس وقت پولیس اور مقامی معززین نے کسی طرح اس سے بحث کرکے اسے نیچے آنے پر آمادہ کیا اور یقین دلایا کہ شادی ضرور ہوگی۔
تاہم، جب دولہے کی طرف سے کوئی ٹھوس کارروائی نہیں ہوئی اور دو دن گزر گئے اور جب وہ اپنے وعدوں سے مکرتے دکھائی دیے، تو نادیہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ شکست قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے، اس نے رودولی میں ایک اور بلند و بالا ٹاور کا انتخاب کیا اور اس پر چڑھ گئی۔
ڈرامے کی اس دوسری قسط نے پولیس اور انتظامیہ کو مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ اس بار نادیہ اس بات پر بضد تھی کہ وہ کسی بھی حالت میں اس وقت تک نہیں اترے گی جب تک کہ اس کا نکاح نہیں ہو جاتا۔ وہ پہلے ہی وارننگ دے چکی تھی کہ وہ اوپر سے چھلانگ لگا دے گی۔
جب صورتحال پوری طرح سے الجھ گئی اور ٹاور کے نیچے ایک بڑا ہجوم جمع ہوگیا تو ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ستیندر بھوشن تیواری جو جائے وقوعہ پر پہنچے تھے، نے ذاتی طور پر صورتحال کو سنبھالا۔ انھوں نے حالات کا جائزہ لیا اور نوجوان خاتون کی ذہنی پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے فوری طور پر طاقت کے استعمال یا قانونی کارروائی کا سہارا لینے کے بجائے مشاورت کا راستہ اختیار کیا۔
سی او ستیندر بھوشن تیواری نے فوری طور پر نوجوان خاتون کے عاشق مہتاب کو اس کے اہل خانہ سمیت جائے وقوعہ پر طلب کیا۔ انھوں نے بند دروازوں کے پیچھے مہتاب اور اس کے والد کے ساتھ قانونی اور عملی دونوں پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے طویل بحث کی۔
پولس سرکل آفیسر نے انہیں سختی سے سمجھایا کہ اگر نوجوان خاتون نے کوئی خودکشی کا قدم اٹھایا تو قانونی الجھنوں، مقدمات اور عدالتی کارروائیوں کے درمیان ان کا پورا خاندان اور ان کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔
اس کے برعکس، انھوں نے دلیل دی، اگر وہ باہمی رضامندی سے شادی کریں گے، تو نہ صرف ایک نوجوان عورت کی جان بچ جائے گی، بلکہ دونوں خاندانوں کو سماجی احترام اور ذہنی سکون بھی ملے گا۔
مہتاب اور اس کے خاندان نے بالآخر نادیہ کے عزم اور پولیس کے دلائل کو تسلیم کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ مہتاب نے بغیر کسی جبر کے شادی کے لیے اپنی تحریری اور زبانی رضامندی دے دی۔
اس کے فوراً بعد ایک مقامی مولوی کو قریب ہی کسی محفوظ اور مقدس مقام پر بلایا گیا۔ مولوی نے نکاح نامہ پڑھا، جس کے دوران نادیہ اور مہتاب دونوں نے باضابطہ طور پر تین بار "قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے" کہہ کر ایک دوسرے کو اپنے جیون ساتھی کے طور پر قبول کر لیا۔ نوبیاہتا جوڑے نے اب پولیس کی حفاظت میں اور دونوں خاندانوں کی مکمل رضامندی سے ایک ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا ہے۔
ڈی ایس پی ستیندر بھوشن تیواری نے کہا کہ اگر پولیس صرف طاقت کا استعمال یا قانون کی "لاٹھی" پر انحصار کرتی تو نتیجہ بہت ہی افسوسناک ہوسکتا تھا۔ سی او نے کہا کہ، "ہماری بنیادی ترجیح نوجوان خاتون کی زندگی کی حفاظت کو یقینی بنانا تھی۔ ہم نے انسانی حساسیت اور دونوں خاندانوں کے مستقبل کو مدنظر رکھتے ہوئے بات چیت کا راستہ چنا اور اس نقطہ نظر کا مثبت نتیجہ نکلا۔"
