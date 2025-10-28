ETV Bharat / state

اتر پردیش میں کلیان سنگھ کے نام پر نئے ضلع کی تشکیل

علی گڑھ کی اترولی اور گنگیری تحصیلوں اور بلند شہر کی دیبائی تحصیلوں کو ملا کر کلیان سنگھ نگر بنایا جائے گا۔

اتر پردیش میں کلیان سنگھ کے نام پر نئے ضلع کی تشکیل
ETV Bharat Urdu Team

October 28, 2025

علی گڑھ: اتر پردیش حکومت نے سابق وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ کے نام سے منسوب 76 واں ضلع تشکیل دینے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ علی گڑھ اور بلند شہر کی تحصیلوں کو ملا کر کلیان سنگھ نگر بنایا جائے گا، جس کے لیے کئی سالوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے سنبھا کو 2011 میں ایک نئے ضلع کے طور پر بنایا گیا تھا۔ کمشنر کے انچارج افسر اور ریونیو کونسل کے سکریٹری رام کمار دویدی نے علی گڑھ اور بلند شہر کے ضلع مجسٹریٹوں سے تجاویز طلب کی ہیں۔

علی گڑھ کی اترولی اور گنگیری تحصیلوں اور بلند شہر کی دیبائی تحصیل کو نئے ضلع کے لیے ضم کیا جائے گا۔ 8 اگست کو کلیان سنگھ کے بیٹے سابق ایم پی راجویر سنگھ نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو ایک خط لکھ کر اس نئے ضلع کی تشکیل کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے والد نے اپنی پوری زندگی سماج اور ریاست کی ترقی کے لیے وقف کردی۔ "وہ ناساز حالات کے باوجود بار بار اترولی سے منتخب ہوئے اور ریاستی سیاست میں خود کو ایک عوامی لیڈر کے طور پر قائم کیا۔ عوام کا ماننا ہے کہ کلیان سنگھ نے ریاست میں ہمہ جہت ترقی کی، لیکن ان کی جائے پیدائش، اترولی کو وہ خاص پہچان نہیں ملی جس کا وہ حقدار تھا۔"

خط میں مزید کہا گیا کہ "کلیان سنگھ کا دائرہ اختیار بلند شہر کی اٹرولی اور ڈیبائی تحصیل تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ علاقہ ترقی کے لحاظ سے پسماندہ ہے اور طویل عرصے سے ایک نئے ضلع کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس لیے اس علاقے کو ملا کر 'کلیان سنگھ نگر' کے نام سے ایک نیا ضلع بنانا عوامی جذبات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہوگا۔"

یہ بھی پڑھیں: Kalyan Singh Birth Anniversary امت شاہ نے کلیان سنگھ کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا

اس کے بعد، دویدی نے ڈی ایم کو ہدایت دی کہ وہ ایک رپورٹ تیار کریں جو کہ ایک نئی تحصیل اور ضلع کی تشکیل کے لیے ریونیو اور انتظامی معیارات کے مطابق ہو اور اسے اپنے ذریعے کونسل کو بھیجیں۔

اتر پردیش
کلیان سنگھ
UTTAR PRADESH
KALYAN SINGH
DISTRICT NAMED AFTER KALYAN SINGH

