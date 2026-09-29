اتر پردیش: سلطان پور میں ٹیچر جوڑے کا بے رحمانہ قتل، اسکول کے احاطے سے لاشیں برآمد
مکیش سرکاری اسکول میں ٹیچر کے طور پر ملازم تھے اور دوست پور بلاک کی ٹیچرز ایسوسی ایشن کے صدر بھی تھے۔
Published : September 29, 2026 at 6:17 PM IST
سلطان پور: اتر پردیش کے ضلع سلطان پور کے تھانہ قادی پور کوتوالی کے تحت واقع گاؤں کنبھی دادیا میں منگل کی صبح اس وقت سنسنی پھیل گئی جب گاؤں میں ایک معلم جوڑے کے بے رحمانہ قتل کی خبر سامنے آئی۔ ٹیچر مکیش سنگھ اور ان کی اہلیہ ونیتا کی لاشیں ایک پرائیویٹ اسکول کے احاطے سے برآمد ہوئی ہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق دونوں کو کسی تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا ہے۔
مکیش سرکاری اسکول میں ٹیچر کے طور پر ملازم تھے اور دوست پور بلاک کی ٹیچرز ایسوسی ایشن کے صدر بھی تھے۔ جبکہ ان کی اہلیہ ونیتا گاؤں میں ہی ایک پرائیویٹ اسکول چلاتی تھیں۔ جوڑے کے قتل کی خبر پھیلتے ہی موقع پر دیہاتیوں کا بھاری ہجوم جمع ہو گیا۔ قادی پور کوتوالی پولیس کو اطلاع دی گئی، جو فوراً موقع پر پہنچی اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔
پولیس نے اسکول کے احاطے اور ارد گرد کے علاقے کا معائنہ کیا اور جرم سے متعلق شواہد اکٹھے کیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ قتل کے حالات اور وجوہات کا تعین کرنے کے لیے مختلف زاویوں سے تفتیش کر رہے ہیں۔ دونوں لاشوں کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ قادی پور کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر (ایس ایچ او) دیپیندر وکرم نے بتایا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے موت کے وقت اور زخموں کی نوعیت کے بارے میں تفصیلات واضح ہونے کی امید ہے۔
اس مرحلے پر قتل کا مقصد اور جرم میں ملوث افراد کی شناخت تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ پولیس قریبی سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لے کر، عینی شاہدین سے پوچھ گچھ کر کے اور دیگر ممکنہ شواہد اکٹھے کر کے تفتیش کو آگے بڑھا رہی ہے۔ اس واقعے کے بعد گاؤں میں کشیدگی اور خوف و ہراس کا ماحول قائم ہے۔
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سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی) ونیت جیسوال نے کہا کہ معاملے کی تفتیش جاری ہے اور ایس او جی (اسپیشل آپریشنز گروپ) سمیت خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ موقع سے ملنے والے شواہد کی بنیاد پر مزید کارروائی کی جائے گی۔ واقعے کی تفصیلی پولیس تحقیقات کے بعد ہی قتل کے پیچھے کی مکمل کہانی سامنے آنے کی توقع ہے۔