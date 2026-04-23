یوپی بورڈ 2026 کے نتائج کا اعلان: سیتا پور کی کشش نے ہائی اسکول میں کیا ٹاب، شکھا ورما نے انٹرمیڈیٹ میں ماری بازی

یوپی بورڈ ہائی اسکول کے امتحان 2026 کے نتائج کااعلان کر دیا گیا۔ 10ویں کے نتائج میں پاس ہونے کا تناسب 90.42 فیصد ہے۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 23, 2026 at 5:43 PM IST

پریاگ راج: یوپی بورڈ ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کے نتائج جاری کردیئے گئے ہیں۔ ہائی اسکول کے پاس ہونے کا تناسب 90.02فیصد ہے جبکہ انٹرمیڈیٹ کا نتیجہ 80.38 فیصد ہے۔ اتر پردیش کے سیکنڈری ایجوکیشن کے ڈائرکٹر ڈاکٹر مہندر دیو نے ایک پریس کانفرنس کے دوران اس معلومات کا اعلان کیا۔

ہائی اسکول کے زمرے میں سیتا پور کی کشیش ورما نے 97.83 فیصد نمبر حاصل کرکے پہلا مقام حاصل کیا ہے۔ اسی طرح بارہ بنکی کی انشیکا ورما نے بھی 97.83 فیصد کے اسکور کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی۔

جبکہ بارہ بنکی سے بھی آدیتی نے 97.50 فیصد نمبروں کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی۔ تیسرے نمبر پر آرپیتا (سیتا پور) 97.33 فیصد کے ساتھ رشبھ ساہو (جھانسی) 97.33 فیصد اور پری ورما (بارہ بنکی) 97.33 فیصد کے ساتھ کامیاب ہوئی ہیں۔

شیکھا ورما نے انٹرمیڈیٹ امتحان میں 97.60 فیصد کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ شریا ورما (بارہ بنکی) اور نندنی گپتا (بریلی) 97.20 فیصد کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ سوربھی یادو (بریلی) اور پوجا پال (بارہ بنکی) 97 فیصد کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔

