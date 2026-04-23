یوپی بورڈ 2026 کے نتائج کا اعلان: سیتا پور کی کشش نے ہائی اسکول میں کیا ٹاب، شکھا ورما نے انٹرمیڈیٹ میں ماری بازی
یوپی بورڈ ہائی اسکول کے امتحان 2026 کے نتائج کااعلان کر دیا گیا۔ 10ویں کے نتائج میں پاس ہونے کا تناسب 90.42 فیصد ہے۔
Published : April 23, 2026 at 5:43 PM IST
پریاگ راج: یوپی بورڈ ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کے نتائج جاری کردیئے گئے ہیں۔ ہائی اسکول کے پاس ہونے کا تناسب 90.02فیصد ہے جبکہ انٹرمیڈیٹ کا نتیجہ 80.38 فیصد ہے۔ اتر پردیش کے سیکنڈری ایجوکیشن کے ڈائرکٹر ڈاکٹر مہندر دیو نے ایک پریس کانفرنس کے دوران اس معلومات کا اعلان کیا۔
#upboardResult— Madhyamik Shiksha Parishad, Uttar Pradesh (@upboardpryj) April 23, 2026
ہائی اسکول کے زمرے میں سیتا پور کی کشیش ورما نے 97.83 فیصد نمبر حاصل کرکے پہلا مقام حاصل کیا ہے۔ اسی طرح بارہ بنکی کی انشیکا ورما نے بھی 97.83 فیصد کے اسکور کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی۔
جبکہ بارہ بنکی سے بھی آدیتی نے 97.50 فیصد نمبروں کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی۔ تیسرے نمبر پر آرپیتا (سیتا پور) 97.33 فیصد کے ساتھ رشبھ ساہو (جھانسی) 97.33 فیصد اور پری ورما (بارہ بنکی) 97.33 فیصد کے ساتھ کامیاب ہوئی ہیں۔
#UPBoardResults— Madhyamik Shiksha Parishad, Uttar Pradesh (@upboardpryj) April 23, 2026
مزید پڑھیں:سرینگر میں خاتون سمیت چار ملی ٹنٹ معاونین گرفتار
شیکھا ورما نے انٹرمیڈیٹ امتحان میں 97.60 فیصد کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ شریا ورما (بارہ بنکی) اور نندنی گپتا (بریلی) 97.20 فیصد کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ سوربھی یادو (بریلی) اور پوجا پال (بارہ بنکی) 97 فیصد کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔
@upboardpryj— Madhyamik Shiksha Parishad, Uttar Pradesh (@upboardpryj) April 23, 2026
