مرزا پور تبدیلی مذہب معاملہ: ملزم عمران کے گھر کی پیمائش، بلڈوزر کارروائی کا خدشہ
ملزم عمران خان فی الوقت جیل میں بند ہیں۔ ان پر تبدیلی مذہب سے متعلق مشتبہ سرگرمیوں کا الزام ہے۔
Published : March 11, 2026 at 10:00 AM IST
مرزا پور: اترپردیش کے مرزاپور میں منگل کو پولیس اور ریونیو کی ٹیم تبدیلی مذہب کیس کے مبینہ کلیدی ملزم عمران کے گھر پہنچی اور ان کے گھر کی پیمائش کی۔ قیاس لگایا جا رہا ہے کہ انتظامیہ جلد ہی عمران کے عالیشان گھر جلد ہی بلڈوز چلا سکتی ہے۔ تاہم اس معاملے میں ابھی تک کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ عمران خان ایک جم چلاتے ہیں۔ وہ فی الوقت تبدیلی مذہب کے الزام میں جیل میں بند ہیں۔
ضلع عدالت سے درخواست ضمانت مسترد
یوپی پولیس کا دعویٰ ہے کہ تبدیلی مذہب کا الزام لگنے کے بعد عمران خان دبئی فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے لیکن پولیس نے انہیں دہلی ہوائی اڈے سے گرفتار کر لیا۔ فی الوقت عمران خان جیل میں ہیں۔ ان کے بھائی لکی خان تاحال فرار بتائے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل ضلع عدالت نے عمران خان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ مرزا پور تبدیلی مذہب کیس میں عمران سمیت کل آٹھ ملزمان جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔
ملزم کے گھر کی پیمائش
دیہات کوتوالی انچارج امیت مشرا نے بتایا کہ عمران کے خلاف کارروائی کی تیاریاں جاری ہیں۔ منگل کو دیہات کوتوالی پولیس اور کٹرا کوتوالی پولیس کی موجودگی میں لیکھ پال قانون گو کی ٹیم نے عمران خان کے گھر کی پیمائش کی۔ اس معاملے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عدالتی حکم کے بعد کارروائی ہو سکتی ہے۔ تاہم کسی پولیس افسر نے بلڈوزر کارروائی کی تصدیق نہیں کی۔ پولیس اور ریونیو ٹیمیں صرف تحقیقات کا حوالہ دے رہی ہیں۔
الزامات کی تفصیل
واضح رہے کہ عمران خان سمیت دیگر ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر جم میں ہندو ٹرینی خواتین سے دوستی کی، خفیہ طریقے سے ان کی فلم بندی کی، بعد ازاں بلیک میل کے لیے اے آئی سے تیار کردہ فحش ویڈیوز اور تصاویر کا استعمال کیا۔ پولیس کا الزام ہے کہ ملزمین نے متاثرہ خواتین کا مذہب تبدیل کرنے اور ان سے بھتہ خوری کے لیے دباؤ ڈالا، نیز کچھ خواتین کے نام پر لون بھی لیے۔
اب تک کی کارروائی
پولیس نے اتر پردیش غیر قانونی تبدیلی مذہب روک تھام ایکٹ کے تحت کارروائی کرتے ہوئے مبینہ کلیدی ملزم عمران خان کے ساتھ ایک عالم دین خلیل الرحمٰن سمیت کل آٹھ افراد کو گرفتار کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ اب تک پانچ جم کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ وہیں اس معاملے میں تاحال ملزمین کا موقف سامنے نہیں آیا ہے۔
