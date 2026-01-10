اتر پردیش میں تین مدارس کی منظوری معطل، قوانین کی خلاف ورزی پر کونسل کا بڑا ایکشن
مدرسہ ایجوکیشن کونسل کی رجسٹرار انجنا سروہی نے کہا کہ مدرسہ سروس رولز کی خلاف ورزی کی وجہ سے منظوری معطل کی گئی۔
Published : January 10, 2026 at 8:28 AM IST
لکھنؤ: اترپردیش مدرسہ ایجوکیشن کونسل نے ریاست کے تین بڑے مدارس کی منظوری کو معطل کر دیا ہے۔ کارروائی کی زد میں آنے والے مدارس میں مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم، مبارک پور، اعظم گڑھ؛ کلیۃ البنات الرضویہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی، خلیل آباد، سنت کبیر نگر؛ اور مدرسہ حنفیہ ضیاء القرآن، شاہی مسجد، بارہ چاند گنج مدیانو، لکھنؤ شامل ہیں۔
78 سال پرانے مدرسہ کی منظوری معطل: سب سے زیادہ زیر بحث مسئلہ اعظم گڑھ ضلع کے مبارک پور میں واقع 78 سال پرانے مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم کی منظوری معطلی کا ہے۔ مدرسہ بورڈ کے مطابق اسسٹنٹ ٹیچر شمس الہدی خان پر سنگین الزامات سامنے آئے ہیں۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ شمس الہدیٰ نے برطانوی شہریت حاصل کر رکھی ہے اور وہ 2007 سے وہاں مقیم ہیں، اس کے باوجود وہ مدرسے سے تنخواہ اور ریٹائرمنٹ کے مراعات حاصل کر رہے ہیں۔
مدرسہ ایجوکیشن کونسل کی رجسٹرار انجانہ سروہی نے بتایا کہ مدرسہ انتظامیہ نے شمس الہدیٰ کی غیر قانونی غیر حاضری کو بلا معاوضہ چھٹی اور طبی چھٹی کی آڑ میں منظور کیا۔
مزید برآں، تنخواہیں، رضاکارانہ ریٹائرمنٹ، پنشن، جی پی ایف، اور دیگر واجبات بیرون ملک رہتے ہوئے ادا کیے گئے۔ کونسل کے مطابق یہ پورا معاملہ منظم سرگرمی کے زمرے میں آتا ہے.جس سے خزانے کو مالی نقصان ہوتا ہے۔ مدرسہ کے سروس رولز اور مالیاتی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کی وجہ سے مدرسے کی پہچان معطل کر دی گئی ہے۔
مدرسہ حنفیہ ضیاء القرآن پر سنگین الزامات: لکھنؤ کے مدیانو میں واقع مدرسہ حنفیہ ضیاء القرآن کی پہچان بھی فوری طور پر معطل کر دی گئی ہے۔ کونسل کی رجسٹرار انجانا سروہی کی طرف سے جاری کردہ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ مدرسہ کونسل کی طرف سے منظور شدہ جگہ پر چل رہا ہے۔
معائنے سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ جس عمارت میں مدرسہ نے کام کرنے کا دعویٰ کیا ہے وہ پرائمری/جونیئر ہائی اسکول کا کیمپس ہے جسے بنیادی تعلیم کے محکمے نے تسلیم کیا ہے۔ یہ مدرسہ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ مزید برآں، زیر سماعت زمین اور عمارت کے حوالے سے ایک عدالتی کیس زیر التوا ہے۔
معائنہ کے دوران، ترتیب، کلاس روم کی ترتیب، کمرے کے سائز، وینٹیلیشن، اور حفاظتی معیارات میں سنگین تضادات پائے گئے۔ مدرسہ نے ملکیت کی درست دستاویزات پیش نہیں کیں۔
سماعت کے بعد کارروائی: کونسل نے مدرسہ انتظامیہ اور پرنسپل کو قدرتی انصاف کے اصولوں کے تحت سماعت کے متعدد مواقع فراہم کیے، لیکن تسلی بخش جوابات اور ثبوت پیش نہیں کیے گئے۔ اتر پردیش کے غیر سرکاری عربی اور فارسی مدرسہ کی شناخت، انتظامیہ اور سروس ریگولیشنز 2016 کے تحت کام کرتے ہوئے منظوری معطل کر دیا گیا تھا۔
سنت کبیر نگر مدرسہ بھی متاثر: اس سے قبل، کونسل نے خلیل آباد، سنت کبیر نگر میں واقع کلیۃ البناطیر رضویہ مدرسہ کی منظوری کو معطل کر دیا تھا۔