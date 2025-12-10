اتر پردیش: امید پورٹل پر وقف جائیدادوں کے رجسٹریشن کی آخری تاریخ میں توسیع
سنی سنٹرل وقف بورڈ کے چیئرمین نے کہا کہ ٹربیونل میں توسیع کی درخواست کی گئی تھی جسے قبول کر لیا گیا ہے۔
Published : December 10, 2025 at 10:12 PM IST
لکھنؤ: اترپردیش وقف ٹریبونل نے وقف (ترمیمی) ایکٹ 2025 کے تحت امید پورٹل پر وقف املاک کے رجسٹریشن کی آخری تاریخ میں 5 جون، 2026 تک توسیع کردی ہے۔ اس سے قبل رجسٹریشن کی آخری تاریخ 5 دسمبر 2025 تھی، لیکن بڑی تعداد میں وقف املاک کو رجسٹر نہیں کیا جا سکا تھا۔
اس سلسلے میں، اتر پردیش سنی سنٹرل وقف بورڈ نے ٹریبونل میں توسیع کی درخواست دائر کی تھی، جسے ٹریبونل نے قبول کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ چھ ماہ کی توسیع دے دی۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں، سنی سنٹرل وقف بورڈ کے چیئرمین ظفر احمد فاروقی نے کہا، "وقف جائیدادوں کی ایک بڑی تعداد امید پورٹل پر رجسٹرڈ نہیں تھی اور نہ ہی انہیں منظوری ملی تھی۔ اس لیے، ہم نے ٹریبونل سے توسیع کی درخواست کی، جسے منظور کر لیا گیا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ باقی تمام وقف املاک کو اب ایک خصوصی مہم کے تحت رجسٹر کیا جائے گا اور ان کی منظوری کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ٹریبونل کی طرف سے دی گئی یہ مدت حتمی اور زیادہ سے زیادہ ڈیڈ لائن ہے، کیونکہ قواعد مزید توسیع سے منع کرتے ہیں۔
سنی سنٹرل وقف بورڈ کے چیئرمین کے مطابق ریاست میں کل 126,000 وقف جائیدادیں ہیں۔ امید پورٹل پر اب تک صرف 76,000 جائیدادوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ ان میں سے صرف 12,500 جائیدادوں کو منظوری ملی ہے۔ باقی جائیدادیں یا تو زیر التواء ہیں یا ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہوئی ہیں۔ آخری تاریخ میں توسیع تمام باقی وقف املاک کے رجسٹریشن اور منظوری کے لیے راہ ہموار کرتی ہے۔
ایک خصوصی مانیٹرنگ ٹیم تشکیل دی جائے گی: وقف بورڈ کے چیئرمین نے یقین دلایا کہ رجسٹریشن کے لیے تمام ضروری دستاویزات آسانی سے دستیاب ہوں گے۔ کسی بھی سطح پر تکنیکی مسائل کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کو یقینی بنانے کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی ہے جو امید پورٹل پر مسلسل کام کرے گی۔
وقف بورڈ میں جشن: میعاد میں توسیع کے فیصلے کے بعد وقف بورڈ کے دفتر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ملازمین نے مٹھائی تقسیم کی اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی اور اسے ریاست کی وقف املاک کے لیے ایک اہم راحت اور تاریخی موقع قرار دیا۔
