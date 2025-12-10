اتر پردیش: چیف الیکٹورل آفیسر نے ایس آئی آر کے لیے دو ہفتے کے اضافی وقت کی درخواست کی
UP کے چیف الیکٹورل آفیسر نودیپ رِنوا نے کہا کہ صاف ووٹر لسٹ تیار کرنے کے لیے دو ہفتے کا اضافی وقت مانگا گیا ہے۔
لکھنؤ: اتر پردیش کے چیف الیکٹورل آفیسر نودیپ رِنوا نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا سے دو ہفتے کا اضافی وقت مانگا گیا ہے تاکہ جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کے عمل کو مکمل کرنے اور صاف ووٹر لسٹ کی تیاری کو یقینی بنایا جاسکے۔ ڈسٹرکٹ الیکٹورل افسران نے کہا ہے کہ یہ وقت متوفی، مستقل طور پر منتقل ہونے والے اور غیر حاضر ووٹرز کی دوبارہ تصدیق کے لیے ضروری ہے۔
99.24 فیصد ڈیجیٹائزیشن مکمل:
چیف الیکٹورل آفیسر کے مطابق، ریاست میں اب تک 99.24 فیصد فارموں کو ڈیجیٹائز کیا جا چکا ہے۔ ان میں سے، 18.85 فیصد فارم غیر جمع شدہ زمرے میں پائے گئے ہیں، جن میں وہ ووٹر شامل ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، مستقل طور پر منتقل ہو چکے ہیں، غیر حاضر ہیں اور دو جگہ اندراج والے ہیں۔ دریں اثنا، 80.29 فیصد گنتی کے فارم ووٹروں یا ان کے خاندان کے افراد کے دستخطوں کے ساتھ واپس مل چکے ہیں۔
رائے دہندگان کی تصدیق میں تعاون کی اپیل:
انہوں نے کہا کہ تقریباً 2.91 کروڑ ووٹرز، جو کہ غیر جمع شدہ ووٹروں میں سے 18.85 فیصد کی نمائندگی کرتے ہیں، غیر جمع شدہ زمرہ میں آتے ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ ووٹروں کی تعداد، 8.22 فیصد (تقریباً 1.27 کروڑ)، اپنی رہائش گاہ سے مستقل طور پر منتقل ہو چکے ہیں۔ مزید برآں، 2.98 فیصد (تقریباً 45.95 لاکھ) فوت شدہ ووٹرز ہیں، 1.50 فیصد (تقریباً 23.69 لاکھ) ڈپلیکیٹ اندراجات والے ووٹرز ہیں، 0.62 فیصد (تقریباً 9.58 لاکھ) ووٹرز ہیں جنہوں نے گنتی کے فارم حاصل کیے ہیں اور ابھی تک واپس نہیں کیے ہیں، اور 5.49 فیصد (تقریباً 84.73 لاکھ) ووٹرز غیر حاضر پائے گئے۔
ووٹر لسٹ میپنگ 76 فیصد ہوئی:
اب تک موصول ہونے والے فارموں کے 76 فیصد سے زیادہ فارم کی 2003 کی ووٹر لسٹ کے ساتھ میپنگ ہو چکی ہے۔ چیف الیکٹورل آفیسر نے تمام ضلعی انتخابی افسران کو اس کام کو تیز کرنے اور اسے تیزی سے مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے ۔انہوں نے واضح کیا کہ جن ووٹرز نے فارم حاصل نہیں کیا ہے کیونکہ ان کے نام 2025 کی ووٹر لسٹ میں نہیں ہیں ان سے فارم 6 پُر کرنے کو کہا جائے، یہ بھی ہدایات دی گئی ہیں کہ ایسے نوجوان جو یکم جنوری 2026 کو 18 سال کے ہو جائیں، فارم 6 پُر کریں اور انہیں ووٹر لسٹ میں شامل کرنے کے احکامات دیئے گئے ہیں۔
گنتی کے فارموں کی ڈیجیٹائزیشن مکمل:
نودیپ رِنوا نے بتایا کہ ریاست بھر کے 14 اضلاع، 132 اسمبلی حلقوں اور 143,509 پولنگ اسٹیشنوں میں گنتی کے فارموں کی ڈیجیٹائزیشن مکمل ہو چکی ہے۔ چیف الیکٹورل آفیسر نے تمام تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں سے ایسے ووٹروں کی تصدیق میں تعاون کی اپیل کی ہے جو فوت ہو چکے ہیں، مستقل طور پر نقل مکانی کر چکے ہیں، غیر حاضر ہیں اور ڈپلیکیٹ اندراجات ہیں۔
ووٹر لسٹ 12 دسمبر تک دستیاب کرائی جائے گی:
انہوں نے کہا کہ تمام بوتھ لیول افسران 12 دسمبر 2025 تک جمع ہونے والے ووٹروں کی فہرست اپنے متعلقہ بوتھ کے بوتھ لیول ایجنٹس کو فراہم کریں گے۔ یہ فہرست عوامی طور پر چیف الیکٹورل آفیسر اور متعلقہ ڈسٹرکٹ الیکٹورل آفیسر کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہوگی۔
