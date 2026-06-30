اتر پردیش کے فیروز آباد میں طوفان سے اکھڑا درخت ای رکشہ پر گر گیا، حادثے میں 5 افراد ہلاک
فیروز آباد میں شدید آندھی کے دوران درخت مسافر گاڑی پر گرنے سے 5 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوگئے۔
Published : June 30, 2026 at 6:24 PM IST
فیروز آباد (اتر پردیش): پیر کی شام فیروز آباد کے چدھرائی گاؤں کے قریب ایک مسافر ای-رکشہ پر شدید طوفان سے درخت اکھڑ جانے سے پانچ افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حادثہ شام 7:30 بجے کے قریب اس وقت پیش آیا جب علاقے میں تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ عینی شاہدین کے مطابق درخت ای رکشے پر گرا، جس میں خواتین، بچوں اور بزرگوں سمیت سات سے آٹھ مسافر سوار تھے۔
اس واقعے سے خوف وہراس پھیل گیا جب مقامی لوگ مدد کے لیے پہنچ گئے لیکن وہ خود درخت کو ہٹانے میں ناکام رہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس کی ایک ٹیم موقع پر پہنچی اور کرین کے ذریعے درخت کو ہٹایا۔ زخمیوں کو میڈیکل کالج منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے پانچ افراد کو مردہ قرار دے دیا۔ مرنے والوں کی شناخت ہریش، وشنو، گجیندر، امان اور گنگا سنگھ کے طور پر ہوئی ہے۔ اکھو گاؤں کے رہائشی ہریش کے پوتے راج کپور نے بتایا کہ وہ فریحہ سے گھر واپس آ رہے تھے جب یہ حادثہ پیش آیا۔
میڈیکل کالج کے پرنسپل یوگیش گوئل نے کہا کہ پانچ متاثرین کو ہسپتال میں میں لایا گیا اور چار کو پہنچنے پر مردہ قرار دے دیا گیا، جبکہ ایک اسپتال میں دم توڑ گیا۔ ضلع مجسٹریٹ سنتوش کمار شرما نے موت کی تصدیق کی۔ شرما نے کہا کہ تمام متاثرہ افراد کو قدرتی آفات سے متعلق امدادی دفعات کے تحت امداد ملے گی۔