'ہمارے پیسے ہمارے جنازے کے لیے استعمال کریں!' اے ٹی ایم کارڈ چھوڑنے کے بعد اہل خانہ نے خودکشی کرلی
آندھرا پردیش کے چتور میں ایک شخص نے بیوی کی بیماری سے پریشان ہو کر ایسا قدم اٹھا لیا کہ پورا علاقہ حیران رہ گیا۔
Published : June 23, 2026 at 11:59 AM IST
چتور/چتور دیہی: ایک آدمی نے اپنی بیمار بیوی کے علاج پر اپنی طاقت سے زیادہ خرچ کیا۔ وہ اس وقت مایوس ہو گیا جب ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ زیادہ رقم خرچ کرنے کے بعد بھی اس کے زندہ رہنے کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ دس سال سے وہ پریشان تھا کہ اگر اس کی بیوی مر گئی تو وہ اپنے دونوں بچوں کی صحیح طرح پرورش نہیں کر سکے گا۔
تو اس جوڑے نے ایک افسوسناک فیصلہ کیا۔ ماں نے اپنے دو بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ باپ نے بھی اپنی جان لے لی۔ اس سے پہلے، انہوں نے ایک نوٹ لکھا جس میں درخواست کی گئی کہ ان کی اپنی رقم آخری رسومات کے لیے استعمال کی جائے۔
انہوں نے یہ نوٹ گھر کے ٹیلی ویژن پر چسپاں کیا اور اس پر اپنا اے ٹی ایم پن بھی لکھا۔ یہ افسوسناک واقعہ آندھرا پردیش کے چتور ضلع کے چتور رورل منڈل کے بنگاریڈی پلے میں پیش آیا۔ دامودرم (35)، منڈی پیٹا کوٹورو، پالمانیر منڈل کے رہنے والے نے چھوٹی عمر میں اپنی ماں کو کھو دیا۔ اپنے والد کی موت کے بعد، وہ اپنی بڑی بہن کے گاؤں بنگاریڈی پالے چلے گئے، جہاں انہوں نے اپنے بہنوئی، گوپی کے ساتھ تعمیراتی نگران کے طور پر کام کیا۔
دامودرم کو پیار ہو گیا اور اس نے نرملا (28) سے شادی کی جو گنگادھرا نیلور منڈل کے اپریڈی کندریگا کی رہنے والی تھی۔ ان کے دو بچے تھے: دلیپ (12) اور سری ودیا (10)۔ نرملا گزشتہ دس سال سے برین اسٹروک کے اثرات میں مبتلا تھیں۔
پچھلے ایک سال کے دوران، اس کی صحت خراب ہوگئی تھی، اور اس پر قرض بڑھ گیا تھا. یہاں تک کہ انہیں چیف منسٹر ریلیف فنڈ سے ملنے والے ایک لاکھ روپے بھی ناکافی ثابت ہوئے۔ حال ہی میں چنئی کے ایک ہسپتال نے انکشاف کیا کہ علاج پر 7 لاکھ روپے لاگت آئے گی، اور ڈاکٹروں نے صحت یابی کی بہت کم امید ظاہر کی۔
یہ جوڑا اس خبر سے پریشان ہو گیا۔ دامودرم اکثر اپنی بہن سے اپنے غم اور آنے والی آفت کے خوف کے بارے میں بات کرتا تھا۔ اس خوف سے کہ اس کی موت بچوں کو یتیم چھوڑ دے گی، جوڑے نے اتوار کو بچوں کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔
اس رات گھر کے چاروں افراد نے بہن کے ساتھ کھانا کھایا۔ اس کے بعد وہ گھر واپس آئے جہاں نرملا نے دونوں بچوں کو زہر دے کر خود بھی کھا لیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ تینوں مر چکے ہیں، تو دامودرم نے خود کو پھانسی دے دی۔
پیر کی صبح جب دروازہ نہ کھلا تو بہن وہاں پہنچی۔ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا کہ اس کا بھائی پھندے سے لٹک رہا ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے تو بیڈ روم میں ماں اور دو بچوں کی لاشیں ملیں۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے چتور ڈسٹرکٹ ہسپتال لے جایا گیا، اور چاروں کو اسی شام سپرد خاک کر دیا گیا۔ بی این آر پیٹا پولیس نے معاملہ درج کرلیا ہے اور تحقیقات کررہی ہے۔