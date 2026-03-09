اردو ٹیچنگ اینڈ ریسرچ سینٹر، ٹرانسمیشن اور یو پی ایس آئی ڈی سی کی عمارتیں سیل، جانیے میونسپل کارپوریشن نے ایسا کیوں کیا؟
تینوں عمارتوں پر ہاؤس ٹیکس کی مد میں کروڑوں روپے واجب الادا ہیں۔ نوٹس کے باوجود ٹیکس ادا نہ کرنے پر کارروائی کی گئی۔
لکھنؤ: لکھنؤ میونسپل کارپوریشن نے ہاؤس ٹیکس کی وصولی کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں۔ پیر کو میونسپل کمشنر گورو کمار اور ایڈیشنل میونسپل کمشنر پنکج سریواستو کی ہدایات پر زون 4 میں بڑے ہاؤس ٹیکس نادہندگان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ زونل آفیسر زون 4 شلپا کماری کی قیادت میں میونسپل کارپوریشن کی ٹیم نے تین بڑے نادہندگان اداروں کی عمارتوں کو سیل کر دیا۔
میونسپل کارپوریشن کی ٹیم نے اردو ٹیچنگ اینڈ ریسرچ سینٹر، ٹرانسمیشن بلڈنگ اور یو پی ایس آئی ڈی سی (اتر پردیش اسٹیٹ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن) کی عمارت کو بقایا ہاؤس ٹیکس کی وجہ سے سیل کردیا۔ میونسپل کارپوریشن حکام کے مطابق یہ ادارے کافی عرصے سے ہاؤس ٹیکس کے بقایا جات ادا نہیں کر رہے تھے اور بار بار نوٹسز کے باوجود انہوں نے ادائیگی نہیں کی تھی جس پر سخت کارروائی کی گئی۔
اتر پردیش اسٹیٹ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریش
زونل آفیسر شلپا کماری نے بتایا کہ اردو ٹیچنگ اینڈ ریسرچ سینٹر پر ہاؤس ٹیکس کی مد میں کل 1,23,93,473.92 روپے واجب الادا ہیں۔ مزید برآں، ٹرانسمیشن بلڈنگ پر ہاؤس ٹیکس کی مد میں 2,22,501 واجب الادا ہیں۔ یو پی ایس آئی ڈی سی (UPSIDC اتر پردیش اسٹیٹ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن) عمارت پر 5,273,411 کا مکان ٹیکس بقایا ہے۔
ادائیگی کے لیے کئی نوٹسز دینے کے کارروائی
بار بار نوٹسز اور ادائیگی کے لیے وقت دینے کے باوجود ان عمارتوں کو سیل کر دیا گیا۔ پیر کو میونسپل کارپوریشن کی ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی اور دفتر میں کام کرنے والے ملازمین کو ہٹا دیا۔ تمام رسمی کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد عمارتوں کو سیل کر دیا گیا۔