ETV Bharat / state

رائے بریلی میں اردو ٹیچر کو اس کی بیٹی کے سامنے گولی مار کر قتل کر دیا گیا؛ پولیس دونوں قاتلوں کے سراغ تلاش کر رہی ہے

ASP سنجیو کمار نے بتایا، 45 سالہ اردو ٹیچر مرتضیٰ کو گولی مار کر ہلاک کردیا گیا۔ ملزمین کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔

urdu teacher shot dead in rae bareli police team murder probe initiated for accused Urdu News
پولیس جائے وقوعہ پر تفتیش کر رہی ہے (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 13, 2025 at 7:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

رائے بریلی: اردو کے ایک استاد کو پرانی دشمنی کی وجہ سے جمعہ کو دن دیہاڑے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اے ایس پی سنجیو کمار سنہا نے بتایا کہ 45 سالہ اردو استاد مرتضیٰ، جو ایک مدرسہ میں اردو پڑھاتے تھے، کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ کیس میں دو ملزمان کی تلاش جاری ہے۔

واقعہ ایک CHC کے قریب پیش آیا

اے ایس پی سنجیو کمار سنہا نے بتایا کہ یہ واقعہ ڈیہہ تھانہ علاقے کے تحت ایک CHC کے قریب پیش آیا۔ مرتضیٰ (45) ولد مصطفی ساکن خالص پاٹھک ماجرہ بنواں، تھانہ نصیر آباد، جو مدرسہ میں اردو پڑھاتا تھا، اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے سسرال سے واپس آرہا تھا کہ کچھ شرپسندوں نے اسے گولی مار دی۔

بیٹی نے قاتلوں کے نام بتا دیے

گولی لگنے سے زخمی مرتضیٰ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ مرتضیٰ کی بیٹی نے دو افراد کے نام بتائے اور تین نامعلوم افراد کے خلاف شکایت درج کرائی۔ شکایت کی بنیاد پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔

پرانی دشمنی کی وجہ سے گولی مار کر ہلاک

ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سنجیو کمار سنہا نے بتایا کہ جمعہ کی سہ پہر 3:30 بجے ڈیہہ تھانہ علاقے میں سی ایچ سی کے قریب ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کی شناخت اردو کے استاد مرتضیٰ (تقریباً 45 سال) ولد مصطفیٰ کے طور پر ہوئی ہے۔ اسے پرانی دشمنی کی وجہ سے حریفوں عجوب ولد سلمان اور نعیم ولد عجوب ساکنہ خالص پاٹھک ماجرا بنواں، نصیر آباد تھانہ رائے بریلی نے گولی مار کر قتل کر دیا۔

فرانزک ٹیم نے شواہد اکٹھے کیے

انھوں نے کہا کہ ڈیہہ تھانے کی فرانزک ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی، جائے وقوعہ کا معائنہ کیا اور شواہد اکٹھے کیے ۔ ٹیچر کی لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ مرتضیٰ اپنی بیٹی عشرت جہاں کے سسرال گئے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ موٹر سائیکل پر گھر واپس آرہا تھا۔ اہل خانہ کی شکایت پر قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔

TAGGED:

URDU TEACHER MURDER IN RAE BARELI
PROBE INITIATED FOR ACCUSED
URDU TEACHER KILLED IN RAE BARELI
RAE BARELI POLICE TEAM
URDU TEACHER SHOT DEAD

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.