رائے بریلی میں اردو ٹیچر کو اس کی بیٹی کے سامنے گولی مار کر قتل کر دیا گیا؛ پولیس دونوں قاتلوں کے سراغ تلاش کر رہی ہے
ASP سنجیو کمار نے بتایا، 45 سالہ اردو ٹیچر مرتضیٰ کو گولی مار کر ہلاک کردیا گیا۔ ملزمین کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔
Published : December 13, 2025 at 7:47 AM IST
رائے بریلی: اردو کے ایک استاد کو پرانی دشمنی کی وجہ سے جمعہ کو دن دیہاڑے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اے ایس پی سنجیو کمار سنہا نے بتایا کہ 45 سالہ اردو استاد مرتضیٰ، جو ایک مدرسہ میں اردو پڑھاتے تھے، کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ کیس میں دو ملزمان کی تلاش جاری ہے۔
واقعہ ایک CHC کے قریب پیش آیا
اے ایس پی سنجیو کمار سنہا نے بتایا کہ یہ واقعہ ڈیہہ تھانہ علاقے کے تحت ایک CHC کے قریب پیش آیا۔ مرتضیٰ (45) ولد مصطفی ساکن خالص پاٹھک ماجرہ بنواں، تھانہ نصیر آباد، جو مدرسہ میں اردو پڑھاتا تھا، اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے سسرال سے واپس آرہا تھا کہ کچھ شرپسندوں نے اسے گولی مار دی۔
بیٹی نے قاتلوں کے نام بتا دیے
گولی لگنے سے زخمی مرتضیٰ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ مرتضیٰ کی بیٹی نے دو افراد کے نام بتائے اور تین نامعلوم افراد کے خلاف شکایت درج کرائی۔ شکایت کی بنیاد پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔
پرانی دشمنی کی وجہ سے گولی مار کر ہلاک
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سنجیو کمار سنہا نے بتایا کہ جمعہ کی سہ پہر 3:30 بجے ڈیہہ تھانہ علاقے میں سی ایچ سی کے قریب ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کی شناخت اردو کے استاد مرتضیٰ (تقریباً 45 سال) ولد مصطفیٰ کے طور پر ہوئی ہے۔ اسے پرانی دشمنی کی وجہ سے حریفوں عجوب ولد سلمان اور نعیم ولد عجوب ساکنہ خالص پاٹھک ماجرا بنواں، نصیر آباد تھانہ رائے بریلی نے گولی مار کر قتل کر دیا۔
فرانزک ٹیم نے شواہد اکٹھے کیے
انھوں نے کہا کہ ڈیہہ تھانے کی فرانزک ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی، جائے وقوعہ کا معائنہ کیا اور شواہد اکٹھے کیے ۔ ٹیچر کی لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ مرتضیٰ اپنی بیٹی عشرت جہاں کے سسرال گئے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ موٹر سائیکل پر گھر واپس آرہا تھا۔ اہل خانہ کی شکایت پر قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔