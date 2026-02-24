مسابقتی امتحان کے لیے تھا والد کا دباؤ، 19 سالہ بیٹے نے باپ کو گولی مار دی، لاش کے دو تکڑے کر دیئے
پوچھ گچھ کے دوران بیٹے نے بتایا کہ اس کے والد اس پر پڑھائی کے لیے دباؤ ڈالتے تھے اور اسے مسلسل ڈانٹا کرتے تھے۔
Published : February 24, 2026 at 11:21 AM IST
لکھنؤ: اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ میں دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ یہاں ایک 19 سالہ نوجوان نے پڑھائی کا دباؤ ڈالے جانے سے پریشان ہو کر مبینہ طور پر اپنے والد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور پھر جرم کو چھپانے کی کوشش میں لاش کے ٹکڑے کر دیے۔
یہ معاملہ پیر کی شام اس وقت سامنے آیا جب پولیس نے بکھری ہوئی لاش برآمد کی اور ملزم کو اپنی تحویل میں لے لیا۔
متوفی کی شناخت مانویندر سنگھ (49) کے طور پر کی گئی ہے جو پیتھالوجی آپریٹر اور شراب کا کاروباری تھا۔ وہ اپنے بیٹے اکشت پرتاپ سنگھ عرف راجہ (19) اور بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کی اہلیہ کا تقریباً نو سال قبل انتقال ہو گیا تھا۔
ملزم نے لاش کو چھپانے کے لیے اس کے دو ٹکڑے کیے، دونوں ہاتھ گھر سے دور پھینک دیے، جب کہ دھڑ کو گراؤنڈ فلور پر ایک ڈرم میں چھپا دیا۔ پولیس نے ملزم بیٹے کو حراست میں لے لیا ہے۔ لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔
ملزم بیٹے اکشت نے 20 فروری کو آشیانہ پولیس اسٹیشن میں اپنے والد کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی تھی۔
بدبو آنے کے بعد پڑوسیوں نے پولیس کو بلایا: پیر کی شام تقریباً 4:00 بجے، مانویندر کے پڑوسیوں نے پولیس کو بدبو کے بارے میں آگاہ کیا۔ جائے وقوعہ پر پہنچ کر تحقیقات کرنے پر پولیس نے مانویندر کی لاش دریافت کی۔ گراؤنڈ فلور پر ایک ڈرم میں آدھی لاش ملی۔ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔
20 فروری کی صبح گولی مار دی: ڈی سی پی سینٹرل وکرم ویر سنگھ نے بتایا کہ اکشت پرتاپ سنگھ نے 20 فروری کی صبح 4:30 بجے اپنے والد مانویندر سنگھ کو رائفل سے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ لاش چھپانے کے لیے اس نے دونوں ہاتھ کاٹ کر باہر پھینک دیا۔ دھڑ گراؤنڈ فلور پر ملا۔ اکشت پرتاپ سنگھ نے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔
مسابقتی امتحانات کی تیاری کے لیے دباؤ: پوچھ گچھ کے دوران اکشے نے انکشاف کیا کہ اس کے والد اس پر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے دباؤ ڈالتے تھے اور اسے اکثر ڈانٹتے تھے۔ 20 فروری کی صبح اسی معاملے پر ان میں جھگڑا ہوا، جس کے بعد اکشت پرتاپ سنگھ نے باپ کو رائفل سے گولی مار دی۔
آری سے دونوں ہاتھ کاٹے گئے: مانویندر پرتاپ سنگھ گولی لگنے کے فوراً بعد مر گیا۔ 20 فروری سے 23 فروری تک، اکشت نے اپنے والد کی لاش کو ٹھکانے لگانے کی سازش کی۔ اس نے آری سے دونوں ہاتھ کاٹ دیے اور پارا تھانہ علاقے میں سدرونا کے قریب پھینک دیا۔
چھوٹا بھائی پولیس کانسٹیبل ہے: پڑوسیوں نے بتایا کہ اکشت ٹی ایس مشرا کالج سے بی کام کی ڈگری حاصل کر رہا ہے، جب کہ اس کی بیٹی ایل پی ایس اسکول میں 11ویں جماعت کی طالبہ ہے۔ مانویندر آشیانہ کے صالح نگر اور بدھیشور روڈ پر وردھمان نام کی ایک پیتھالوجی لیب کا مالک ہے، اور شراب کی دو دکانوں کا بھی مالک ہے۔ مانویندر کے چھوٹے بھائی ایس ایس راجاوت یوپی پولیس میں کام کرتے ہیں اور فی الحال اسمبلی کی سیکورٹی ڈیوٹی پر تعینات ہیں۔ وہ گھر کی دوسری منزل پر اپنے خاندان کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ 20 فروری کو اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہوا، جب کہ مقتول کے والدین جالون کے ادے پورہ گاؤں میں رہتے ہیں۔
خودکشی کے بارے میں باپ کے دوست کو باخبر کیا: پڑوسی دھرمیندر سنگھ نے کہا کہ اکشت نے مانویندر کے دوست سونو گپتا کو بتایا کہ اس کے والد نے خودکشی کی ہے۔ یہ اچانک انکشاف سامنے آنے پر سونو دنگ رہ گیا۔ سونو نے اپنے دوسرے دوستوں سے رابطہ کیا اور اکشت کے رویے پر شک ظاہر کرتے ہوئے اس سے سختی سے پوچھ گچھ کی اور اس نے اپنے والد کو قتل کرنے کا اعتراف کرلیا۔
بیٹی خاموش ہے: بیٹی پورے واقعے کے بعد بھی خاموش ہے۔ وہ اس پورے واقعہ کی واحد گواہ ہے۔ اس نے اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو واقعہ کے بارے میں کیوں نہیں بتایا یہ تحقیقات کا معاملہ ہے۔ جب اکشت نے اپنے والد کو رائفل سے گولی مارنے کے بعد آری سے کاٹ دیا تو کریٹی نے شور کیوں نہیں مچایا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔
