یوپی پی سی ایس 2024 کے نتائج کا اعلان: نیہا پنچال ٹاپر ہیں۔ ٹاپرز کی فہرست دیکھیں
یو پی پی سی ایس 2024 کے فائنل رزلٹ کے مطابق 37 امیدوار ڈپٹی کلکٹر جب کہ 17 ڈی ایس پی بن گئے۔
Published : March 30, 2026 at 11:29 AM IST
پریاگ راج: یوپی پی سی ایس 2024 کے حتمی نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے جو کہ اتر پردیش پبلک سروس کمیشن کے ذریعہ منعقد کیا جانے والا سب سے باوقار امتحان ہے۔ ایک بار پھر ریاست کی بیٹیوں نے اپنی کامیابی کا جھنڈا لہرایا ہے۔ نیہا پنچال نے امتحان میں ٹاپ کیا ہے۔ اننیا ترویدی نے دوسرا مقام حاصل کیا جبکہ ابھے پرتاپ سنگھ تیسرے نمبر پر رہے۔ مزید برآں، لڑکیوں نے ٹاپ 10 رینکنگ میں آدھے سے زیادہ لڑکیوں نے حاصل کیا۔ ٹاپ ٹین امیدواروں کی فہرست میں چھ لڑکیاں شامل ہیں۔ حتمی نتائج کمیشن کی سرکاری ویب سائٹ https://uppsc.up.nic.in پر دیکھے جا سکتے ہیں۔
ای ٹی وی بھارت سے بات چیت میں کمیشن کے امتحانی کنٹرولر ہرش دیو پانڈے نے بتایا کہ اس بار کل 932 امیدواروں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ان میں سے 37 کو ڈپٹی کلکٹر اور 17 کو ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ڈی ایس پی) کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ مزید برآں، 196 امیدواروں کو کمرشل ٹیکس کے اسسٹنٹ کمشنرز کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔
کل 947 آسامیوں کے لیے 2,719 امیدواروں کے انٹرویوز لیے گئے۔ ان میں سے 2698 امیدواران انٹرویو کے لیے حاضر ہوئے جب کہ 21 غیر حاضر رہے۔ انتظامی افسر کے لیے ایک عہدہ اور (مینیجر) کے لیے 14 عہدے موزوں امیدواروں کی عدم دستیابی کی وجہ سے خالی رہے۔ PCS 2024 کے ابتدائی امتحان کے لیے کل 5.76 لاکھ امیدواروں نے درخواست دی تھی۔
یوپی پی سی ایس 2024 کے ابتدائی امتحان کے نتائج مارچ 2025 میں جاری کیے گئے تھے۔ ان میں سے 15,066 امیدواروں نے مینز امتحان کے لیے کوالیفائی کیا۔ 29 جون سے 2 جولائی 2025 کے درمیان منعقد ہونے والے مینز امتحان میں کل 13,776 امیدواروں نے شرکت کی۔