حیدرآباد میں یوپی کا نوجوان گرفتار، پاکستانی خفیہ ایجنسی سے تعلق کا الزام
ملزم نے جعلی ہتھیاروں کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر پوسٹ کیں۔ مزید پڑھیں۔
Published : May 25, 2026 at 12:44 PM IST
میڈچل: تلنگانہ میں میڈچل پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس کا شبہ ہے کہ وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی سے رابطے میں تھا۔ اطلاعات کے مطابق ملزم زید خان 22 سالہ غازی آباد، اتر پردیش کا رہنے والا ہے۔ اسے گرفتار کر کے ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔
زید خان فیصل نامی ایک دوست کے ذریعے حیدرآباد آیا، جو میڈچل کے مبارک ہوٹل میں کام کرتا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم نے جعلی ہتھیاروں کی ویڈیوز انسٹاگرام پر پوسٹ کیں۔ پولیس کی تفتیش میں اس کے مشتبہ افراد سے روابط کا بھی انکشاف ہوا ہے۔
زید کی ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد، حبیب اور رانا حسین، پاکستان کی خفیہ ایجنسی، آئی ایس آئی کے حامیوں نے ان سے رابطہ کیا۔ وہ اکثر اس کی ریلیں کو پسند کرتے تھے اور رابطے میں رہتے تھے۔ زید نے بھی ان کے پروفائلز کو فالو کیا۔ انہوں نے اسے اصلی بندوقیں بھیجنے کا وعدہ کیا۔
اسی طرح تلنگانہ کاؤنٹر انٹیلی جنس پولیس نے بھی اس کی نگرانی کی، یہ انکشاف کرتے ہوئے کہ وہ ان کے ساتھ اکثر رابطے میں تھا۔ میڈچل پولیس کی اطلاع کے بعد زید کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے اس کا فون قبضے میں لے لیا اور وائس کالز، چیٹس اور اسکرین شاٹس کی شناخت کی۔ ملزمان سے دو جعلی پستول برآمد ہوئے ہیں۔ اسے گرفتار کرکے عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سے اسے 14 دن کے ریمانڈ پر چیرلاپلی جیل بھیج دیا گیا۔