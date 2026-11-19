اتر پردیش حکومت نے اتر پردیش میں وقف املاک کے تحفظ اور ترقی کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا
یوگی کابینہ نے پڑھے لکھے مسلمانوں کو اتر پردیش میں وقف املاک کی دستاویز کرنے کا کام سونپا۔
Published : November 19, 2026 at 12:07 PM IST
لکھنؤ، اتر پردیش: اتر پردیش میں وقف جائیدادوں کی دیکھ بھال، انتظام و انصرام اور ترقی کی ذمہ داری اب اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلم افراد کے سپرد ہوگی۔ مرکزی قانون کی دفعات پر مبنی نئے وقف قواعد و ضوابط (رولز) کو آج ریاستی کابینہ نے باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ نئے قواعد کے تحت متولی بننے کے لیے کم از کم گریجویٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ہندی اور اردو زبانوں کی خاطر خواہ معلومات لازمی قرار دی گئی ہے۔
تقرری سے قبل درخواست گزار کے دستاویزات، تعلیمی اہلیت اور کردار کی جانچ ضلع مجسٹریٹ (ڈی ایم) کریں گے۔ کارروائی شروع ہونے کے 45 دنوں کے اندر ڈی ایم کو اپنی جانچ رپورٹ سنی اور شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کو ارسال کرنی ہوگی۔
یوپی جدید وقف قواعد نافذ کرنے والی ملک کی پہلی ریاست
واضح رہے کہ مرکزی حکومت نے سال 2025 میں وقف قانون میں ترمیم کرتے ہوئے 'یونیفائیڈ وقف مینجمنٹ، امپاورمنٹ، ایفیشینسی اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹ، 1995' (امید ایکٹ - ترمیم شدہ 2025) نافذ کیا تھا۔ اس قانون کو زمینی سطح پر نافذ کرنے کے لیے تمام ریاستوں کو اپنے قواعد و ضوابط تیار کرنے تھے۔ آج ریاستی کابینہ نے 'اتر پردیش یونیفائیڈ وقف مینجمنٹ، امپاورمنٹ، ایفیشینسی اینڈ ڈیولپمنٹ رولز، 2026' کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے، جس کے ساتھ ہی اتر پردیش ایسے جدید قواعد بنانے والی ملک کی پہلی ریاست بن گیا ہے۔
تمام ریکارڈ اور بجٹ ہوگا آن لائن
نئے نظام کے تحت شفافیت لانے کے لیے وقف جائیدادوں سے متعلق تمام امور آن لائن پورٹل پر دستیاب رہیں گے:
- متولی کو ہر سال یکم مارچ تک آئندہ مالی سال کی متوقع آمدنی اور اخراجات کی مکمل تفصیل پورٹل پر اپ لوڈ کرنی ہوگی۔
- ناجائز قبضے ہٹانے کے نوٹس اور احکامات، جائیدادوں کے انتظام کا منصوبہ اور دونوں وقف بورڈز کا سالانہ بجٹ بھی پورٹل پر عام مشاہدے کے لیے دستیاب ہوگا۔
- ریاست میں اس وقت تقریباً 1 لاکھ 40 ہزار وقف جائیدادیں رجسٹرڈ ہیں اور تقریباً اتنے ہی متولی فرائض انجام دے رہے ہیں۔
متولی بننے کے لیے شرائط اور اہلیت
نئے قواعد کے مطابق متولی کے عہدے پر تقرری کے لیے درج ذیل شرائط طے کی گئی ہیں:
- امیدوار کی عمر کم از کم 21 سال ہونی چاہیے۔
- وہ ذہنی طور پر غیر متوازن یا عدالت کی جانب سے دیوالیہ قرار نہ دیا گیا ہو۔
- جس شخص کو کسی فوجداری جرم میں دو سال یا اس سے زیادہ کی قید ہوئی ہو، جو وقف جائیداد پر ناجائز قبضے کا مرتکب پایا گیا ہو، یا بدعنوانی اور بے ضابطگی کی بنیاد پر ماضی میں متولی یا کسی دیگر عہدے سے برطرف کیا گیا ہو، اس کا تقرر نہیں ہو سکے گا۔
- جن وقف جائیدادوں کے اصل دستاویزات میں پہلے سے 'علی الاولاد' (موروثی متولی) درج ہے، ان پر گریجویشن کی لازمی شرط لاگو نہیں ہوگی۔
بورڈ افسران کی مدتِ ملازمت اور عوامی رسائی کا نظام
سنی اور شیعہ وقف بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر (سی ای او) کے عہدے پر اب ریاستی حکومت کے خصوصی سیکرٹری یا اس سے سینئر سطح کے افسر کی تعیناتی کی جائے گی، جبکہ اس سے قبل جوائنٹ سیکرٹری سطح کے افسر تعینات ہوتے تھے۔ ان کی مدتِ ملازمت زیادہ سے زیادہ پانچ سال ہوگی اور ان کی سالانہ خفیہ رپورٹ (سی آر) بورڈ کے چیئرمین تحریر کریں گے۔
نظام میں شفافیت بڑھانے کے لیے عام شہریوں کو بھی ریکارڈ تک رسائی دی گئی ہے۔ اب کوئی بھی شخص 100 روپے فی گھنٹہ فیس ادا کر کے وقف بورڈ کے اجلاسوں کے فیصلے اور دیگر دستاویزات کا معائنہ کر سکے گا۔ دستاویزات کی مصدقہ نقل (سرٹیفائیڈ کاپی) کے لیے فی صفحہ 20 روپے فیس مقرر کی گئی ہے، جو درخواست جمع کرانے کے 15 دنوں کے اندر فراہم کرنا لازمی ہوگا۔
جائیدادوں کی ترقی اور وقف ٹربیونل کی تشکیل
اوقاف کی جائیدادوں کی تعمیر و ترقی کے لیے 'فنانس اینڈ وقف ڈیولپمنٹ کارپوریشن' بطور ایگزیکیوٹنگ (تعمیراتی) ایجنسی کام کرے گی۔
وقف ٹربیونل کے چیئرمین اور اراکین کا تقرر چیف سیکرٹری کی صدارت میں قائم تین رکنی کمیٹی کرے گی۔ اس کمیٹی میں محکمہ اقلیتی بہبود و وقف کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری، پرنسپل سیکرٹری یا سیکرٹری بطور ممبر سیکرٹری شامل ہوں گے، جبکہ پرنسپل سیکرٹری قانون یا قانونی مشیر تیسرے رکن ہوں گے۔
برسرِ خدمت ڈسٹرکٹ جج کی ٹربیونل میں تقرری کے لیے الہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے این او سی (عدم اعتراض سرٹیفکیٹ) حاصل کرنا ہوگا۔ قانونی رکن (لا ممبر) کے لیے کسی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری، بطور وکیل 15 سال کا عملی تجربہ اور ہندی، انگریزی اور مسلم قانون کی خاطر خواہ معلومات لازمی ہوگی۔ ٹربیونل کے تمام فیصلے اور احکامات بھی آن لائن پورٹل اور ڈیٹا بیس پر اپ لوڈ کیے جائیں گے۔