یوپی وقف بورڈ قانون کے مطابق تشکیل دیا جائے گا، دو غیر مسلم ممبران کو شامل کیا جائے گا، انصاری
انصاری نے کہا کہ مرکزی حکومت کے وقف ترمیمی قانون کا مقصد وقف املاک کی بہتر دیکھ بھال کو یقینی بنانا ہے۔
Published : July 9, 2026 at 5:01 PM IST
لکھنؤ: اتر پردیش کے اقلیتی بہبود اور وقف کے وزیر مملکت دانش آزاد انصاری نے جمعرات کو کہا کہ مرکزی حکومت کے ذریعہ نافذ کردہ وقف ترمیمی قانون کو نافذ کرنا ہر ریاست کے لئے لازمی ہے اور اتر پردیش میں بھی بورڈ کو مقررہ اصولوں اور ضابطوں کے مطابق دوبارہ منظم کیا جائے گا۔
انصاری نے مدھیہ پردیش میں وقف بورڈ میں دو غیر مسلموں کو شامل کرنے کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ جب مرکز کی نریندر مودی حکومت نے وقف ترمیمی ایکٹ متعارف کرایا تو یہ پورے ملک میں لاگو ہو جائے گا۔ اس قانون کو نافذ کرنا ہر ریاست کے لیے لازم ہے۔ یقینی طور پر، جب مستقبل میں اتر پردیش میں اس طرح کی تشکیل کا عمل شروع ہوگا، تو اس کی تشکیل وقف ترمیمی قانون کے قواعد و ضوابط کے مطابق ہوگی۔
مدھیہ پردیش میں موہن یادو حکومت نے اتوار کو ریاستی وقف بورڈ کی تشکیل نو کی جس میں دو ہندو ممبران شامل تھے۔ وقف (ترمیمی) ایکٹ کے تحت تشکیل دیا گیا نیا بورڈ ملک کا پہلا ریاستی سطح کا وقف بورڈ ہے جس میں ہندو ارکان ہیں۔
انصاری نے کہا کہ مرکزی حکومت کے وقف ترمیمی قانون کا مقصد وقف املاک کی بہتر دیکھ بھال کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وقف بورڈ کی تشکیل نو ہوگی تو اس میں پسماندہ پسماندہ مسلم کمیونٹی اور خواتین کی نمائندگی شامل ہوگی۔ مسلم کمیونٹی کے دیگر کئی طبقات بھی ہیں جن کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ ہم دو غیر مسلم ارکان کو بھی نامزد کریں گے۔