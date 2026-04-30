یوپی میں کیوں رد ہو رہے ہیں وقف املاک؟ اب کیا کریں؟
امید پورٹل پر وقف املاک کا اسیٹس چیک کرکے جانیں کہ منظور ہوا یا رد۔۔۔
Published : April 30, 2026 at 11:14 AM IST
لکھنؤ: اترپردیش میں 'امید پورٹل' پر وقف املاک کے ڈیجیٹل رجسٹریشن کے جاری عمل کے درمیان، بڑی تعداد میں جائیدادوں کے مسترد ہونے کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ تقریباً 30,000 وقف املاک، جو شیعہ اور سنی وقف بورڈ کے ذریعہ 'امید پورٹل' پر رجسٹرڈ ہیں، تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے مسترد کر دی گئی ہیں۔ تاہم حکام نے وضاحت کی ہے کہ اس مسترد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جائیدادیں اب وقف نہیں رہ گئیں، بلکہ ضروری اصلاحات کرنے کے بعد انہیں دوبارہ منظوری کے لیے بھیجا جا سکتا ہے۔
رجسٹریشن جاری
درحقیقت، مرکزی حکومت کے وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے نفاذ کے بعد، 'امید پورٹل' پر تمام وقف املاک کے رجسٹریشن کو لازمی قرار دیا گیا تھا۔ مقررہ وقت کی میعاد ختم ہونے کے بعد، وقف ٹریبونل کو توسیع دینے کا اختیار دیا گیا تھا۔ اس اتھارٹی کے مطابق، اتر پردیش سنی سنٹرل وقف بورڈ نے آخری تاریخ چھ جون، 2026 تک بڑھا دی ہے۔ نتیجتاً، رجسٹریشن اور ترمیم کا عمل جاری ہے۔
جائیدادیں کیوں مسترد کی جا رہی ہیں؟
وقف بورڈ کے عہدیداروں کے مطابق پورٹل پر رجسٹریشن کے عمل کے دوران کئی بنیادی غلطیاں سامنے آ رہی ہیں۔ مسترد ہونے کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ وقف نمبر، ادھوری تفصیلات، جائیداد کی حدود اور دستاویزات سے متعلق تضادات ہیں۔ متعدد مثالوں میں، متعدد جائیدادوں کو ایک وقف نمبر کے تحت رجسٹر کیا گیا تھا، یا ایک غلط خسرہ نمبر درج کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے متعلقہ درخواستوں کو مسترد کرنا ضروری تھا۔
مسترد ہونے کا کیا مطلب ہے؟
عہدیداروں نے واضح کیا ہے کہ کسی مخصوص جائیداد کے لیے درخواست کو مسترد کرنے کا مطلب اس کی وقف کی حیثیت کو منسوخ کرنا نہیں ہے۔ یہ محض ایک تکنیکی یا دستاویزی غلطی کی نشاندہی کرتا ہے، جس کو درست کیا جا سکتا ہے تاکہ درخواست کو دوبارہ جمع کرایا جا سکے۔
دوبارہ اپلائی کیسے کریں؟
ان جائیدادوں کے لیے جن کی رجسٹریشن مسترد کر دی گئی ہے، متعلقہ متولی، چیئرپرسن، یا سیکرٹریز اپنے لاگ ان آئی ڈی کا استعمال کرتے ہوئے پورٹل تک رسائی حاصل کر کے اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں۔ پورٹل پر ایک 'تصحیح' آپشن دستیاب ہے، جس سے صارفین ضروری دستاویزات اپ لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنی درخواستیں دوبارہ جمع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد، وقف عہدیدار دوبارہ تصدیق کریں گے اور منظوری دے سکتے ہیں۔
ڈیڈ لائن پر عمل کریں
وقف بورڈ نے واضح کیا ہے کہ چھ جون 2026 آخری آخری تاریخ ہے۔ حکام اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تمام تصحیحات اور دوبارہ درخواست کے طریقہ کار کو اس آخری تاریخ سے پہلے مکمل کر لیا جانا چاہیے، کیونکہ تصدیق کے مقاصد کے لیے خاص طور پر کوئی اضافی وقت نہیں دیا جائے گا۔ اگر سٹیٹس کو چیک نہیں کیا گیا یا مقررہ وقت کے اندر اصلاح نہیں کی گئی تو متعلقہ پراپرٹی کی رجسٹریشن زیر التواء حالت میں رہ سکتی ہے۔
ریاست میں وقف املاک کی حیثیت
اتر پردیش میں، سنی سنٹرل وقف بورڈ کے تحت تقریباً 130,000 جائیدادیں رجسٹرڈ ہیں، جب کہ شیعہ وقف بورڈ کے پاس تقریباً 6,000 سے 7,000 جائیدادوں کا ریکارڈ ہے۔ اگرچہ ان جائیدادوں کی ایک بڑی تعداد پہلے ہی رجسٹرڈ ہو چکی ہے، لیکن تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے اب بھی ہزاروں مقدمات میں ترمیم کی ضرورت ہے۔
وقف بورڈ کے عہدیداروں نے تمام متعلقہ فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے لاگ ان آئی ڈی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے رجسٹریشن کی حیثیت کو سختی سے چیک کریں اور بروقت کسی بھی تضاد کو دور کریں، اس طرح اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ان کی جائیداد کا ریکارڈ پورٹل پر صحیح اور صحیح طریقے سے درج ہو۔