امید پورٹل پر وقف املاک کے ڈیجیٹل رجسٹریشن میں اتر پردیش ملک میں سرفہرست، جانیں کتنی جائیدادیں رجسٹر ہوئیں
UMEED PORTAL پر دستیاب ملک گیر اعداد و شمار کے مطابق اتر پردیش کا حصہ ملک میں سب سے زیادہ ہے۔
By PTI
Published : December 14, 2025 at 10:37 AM IST
لکھنؤ: یوگی حکومت کے مطابق، مرکز کے 'امید' پورٹل (UMEED PORTAL) پر وقف املاک کے ڈیجیٹل رجسٹریشن میں اتر پردیش ملک میں سرفہرست ہے، جس نے مقررہ وقت کے اندر 92,832 جائیدادوں کو رجسٹر کیا ہے۔
مرکزی وزارت برائے اقلیتی امور نے چھ جون کو تمام ریاستوں کو ہدایت دی تھی کہ وہ امید پورٹل پر 5 دسمبر 2025 تک وقف املاک کے آن لائن رجسٹریشن کو یقینی بنائیں۔
حکام نے بتایا کہ اگرچہ آخری تاریخ میں چھ ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے، لیکن اتر پردیش نے مقررہ وقت سے پہلے مشق مکمل کر لی۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ریاست میں کل 92,832 وقف جائیدادوں کا آن لائن اندراج کیا گیا ہے، جن میں 86,347 سنی اور 6,485 شیعہ وقف جائیدادیں شامل ہیں۔ امید پورٹل پر دستیاب ملک گیر اعداد و شمار کے مطابق ریاست کا حصہ ملک میں سب سے زیادہ ہے۔
حکومت نے کہا کہ بیداری مہم اور انتظامی تعاون نے اضلاع میں متروکہ وقف املاک کے بیشتر متولیوں یا مینیجرز کی بروقت تعمیل کو یقینی بنانے میں مدد کی۔
ضلع وار اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ لکھنؤ 625 اندراجات کے ساتھ شیعہ وقف املاک کے رجسٹریشن میں سرفہرست ہے، اس کے بعد امروہہ 539 اور میرٹھ 533 کے ساتھ ہے۔
سنی وقف کے زمرے میں بارہ بنکی 4,940 رجسٹرڈ جائیدادوں کے ساتھ سرفہرست ہے، اس کے بعد سیتا پور اور اعظم گڑھ ہیں۔ بجنور، مرادآباد، سہارنپور، میرٹھ اور جونپور بھی سرکردہ اضلاع میں شامل ہیں۔
عہدیداروں نے کہا کہ ڈیجیٹل رجسٹریشن اقدام سے توقع ہے کہ وقف املاک کے انتظام میں زیادہ شفافیت آئے گی، غلط استعمال کو روکنے میں مدد ملے گی اور ان کے تحفظ اور ترقی میں سہولت ہوگی۔
