یوپی میں ایس آئی آر: ووٹر آج اپنے پولنگ بوتھ پر جا کر ضرور سنیں لسٹ، نام نہ ہونے پر یہ کام کریں
اتر پردیش کے چیف الیکٹورل آفیسر کی ہدیت کے مطابق آج ڈرافٹ فہرست پولنگ بوتھوں پر پڑھ کر سنائی جائے گی۔
Published : January 18, 2026 at 9:29 AM IST
لکھنؤ: اگر آپ ایس آئی آر میں نام درج کرانے کے لیے اپلائی کر چکے ہیں تو آج آپ کو ایک کام کرنا چاہیے۔ آج ہی اپنے بوتھ پر جا کر ایس آئی آر لسٹ میں ناموں کو ضرور سنیں۔ اگر آپ کا نام اس فہرست میں نہیں ہے تو فوراً اپنے بی ایل او سے رابطہ کریں۔
چیف الیکٹورل آفیسر کی ہدایت
دراصل، اتر پردیش کے چیف الیکٹورل آفیسر نودیپ رِنوا نے ووٹروں کی سہولت کے لیے ریاست کے تمام بوتھ لیول آفیسرز (بی ایل او) کو 18 جنوری کو اپنے پولنگ اسٹیشنوں (بوتھ) پر موجود رہنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ اس دوران پولنگ بوتھ پر شائع شدہ 'مسودہ ووٹر لسٹ' کو صبح 11:00 بجے سے شام 4:00 بجے تک پڑھ کر سنایا جائے گا۔
ہٹائے گئے نام بھی پڑھے جائیں گے
چیف الیکٹورل آفیسر نے بتایا کہ اس عمل سے ان ووٹروں کے نام بھی پڑھے جائیں گے جنہیں مختلف وجوہات کی بنا پر ڈرافٹ ووٹر لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ ان میں فوت شدہ ووٹرز، غیر حاضر، ڈپلیکیٹ ووٹرز، منتقل شدہ ووٹرز، یا وہ ووٹرز شامل ہیں جنہوں نے گنتی کے فارم پر دستخط کیے لیکن اسے بی ایل او کو واپس نہیں کیا۔
اگر لسٹ میں نام نہیں ہے تو یہ کریں
انہوں نے ریاست کے تمام ووٹروں سے اپیل کی کہ وہ اپنے متعلقہ پولنگ بوتھ پر جائیں اور ڈرافٹ ووٹر لسٹ میں اپنے ناموں کی جانچ کریں۔ اگر کسی ووٹر کا نام فہرست سے غائب ہے، تو وہ فارم 6 کو ایک اعلامیہ کے ساتھ پُر کر کے متعلقہ بی ایل او کو جمع کرا سکتے ہیں۔ مزید برآں، آن لائن درخواستیں ECINET یا voters.eci.gov.in پورٹل کے ذریعے بھی دستیاب ہیں۔
غلطی کی صورت میں
ووٹر لسٹ میں کسی بھی غلطی کو درست کرنے کے لیے فارم 8 پُر کیا جا سکتا ہے۔ ووٹر کسی بھی جانکاری یا مدد کے لیے ووٹر ہیلپ لائن نمبر 1950 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ رنوا نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کا واضح ارادہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کسی بھی اہل ووٹر کا نام ووٹر لسٹ سے نہ ہٹایا جائے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے تمام اہل ووٹرز کی شرکت کو یقینی بنانا ضروری ہے۔
