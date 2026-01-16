یوپی میں ایس آئی آر: اس دن پولنگ بوتھ پر ووٹر لسٹیں پڑھی جائیں گی، ووٹرس کو کیا کرنا چاہیے؟
یوپی کے چیف الیکٹورل آفیسر نودیپ رنوا نے ہدایات جاری کیں، بوتھ مکمل طور پر تیار ہوں گے۔
Published : January 16, 2026 at 9:12 AM IST
لکھنؤ: اتر پردیش سے SIR کے حوالے سے بڑی خبر ہے، یوپی میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) ایس آئی آر کی فہرست اب پولنگ بوتھوں پر ووٹروں کو پڑھ کر سنائی جائے گی۔ شکایات اور اعتراضات کا بھی ازالہ کیا جائے گا۔ چیف الیکٹورل آفیسر نودیپ رِنوا نے جمعرات کو ورچوئل میٹنگ کی اور اس سلسلے میں گائیڈ لائنز جاری کیں۔
فہرست کب پڑھی جائے گی؟
چیف الیکٹورل آفیسر نے بتایا کہ ووٹر کی سہولت کو اولین ترجیح دیتے ہوئے 18 جنوری 2026 کو مشن موڈ میں ایک خصوصی مہم چلائی جائے گی۔ اس دن، دستاویزی ووٹر لسٹ اور "ناقابل جمع" زمرہ میں نشان زد ووٹرز کی فہرست کو ہر پولنگ بوتھ پر عوامی طور پر پڑھا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت دی کہ ریاست بھر کے تمام بوتھس پر مقررہ وقت سے پہلے بوتھ لیول آفیسرز (BLOs) کی موجودگی کو یقینی بنایا جائے، تاکہ پروگرام کو منظم اور مؤثر انداز میں انجام دیا جاسکے۔
تصدیق کیسے کی جائے گی
انہوں نے بتایا کہ اس موقع پر بوتھ لیول آفیسرز کو 6 جنوری 2026 کو شائع ہونے والی دستاویزی ووٹر لسٹ، گنتی کی مدت کے دوران گمشدہ زمرہ میں نشان زد ووٹروں کی فہرست کے ساتھ ساتھ غیر حاضر، شفٹ شدہ، فوت شدہ اور ڈپلیکیٹ ووٹروں کی فہرستیں بھی فراہم کی جائیں گی۔ اس سے رائے دہندگان موقع پر ہی اپنے اندراجات کی تصدیق کر سکیں گے۔
یہ فارم بوتھس پر دستیاب ہوں گے
ووٹرز کی سہولت کے لیے تمام بوتھس پر کافی تعداد میں دستیاب دعوؤں اور اعتراضات سے متعلق فارم 6 (بشمول اعلان)، فارم 6A، فارم 7 اور فارم 8 (اعتراض سمیت) بنانے کی ہدایات دی گئیں۔ اہل شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ مہم میں شرکت کریں اور مقررہ فارمز میں اضافہ، ترمیم یا حذف کرنے کے لیے بروقت درخواستیں جمع کرائیں۔
مندرجہ ذیل رہنما خطوط جاری کیے گئے
پروگرام کی مؤثر نگرانی کے لیے، چیف الیکٹورل آفیسر نے ہدایت دی کہ متعلقہ اسمبلی حلقوں میں الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام مقررہ طریقۂ کار تمام بوتھوں پر مکمل طور پر مکمل ہوں۔ اگر ضرورت ہو تو بوتھ لیول افسران کی مدد کے لیے اضافی اہلکار تعینات کیے جائیں۔ مزید برآں، ووٹر بیداری پیدا کرنے کے لیے پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس خصوصی مہم کی وسیع پیمانے پر تشہیر کی جانی چاہیے۔
زیر التوا مقدمات پر ناراضگی کا اظہار
این جی ایس پی پورٹل پر موصول ہونے والی شکایات کے بروقت حل پر خصوصی زور دیا گیا۔ چیف الیکٹورل آفیسر نے ہدایت کی کہ ڈیفالٹ کیسز کو فوری طور پر حل کیا جائے اور انہیں ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے اور شکایت کنندگان کو مطمئن کرنے کے لیے حقائق پر مبنی اور واضح جوابات فراہم کیے جائیں۔
انہوں نے فارم 6 سے متعلق زیر التوا مقدمات پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر یا اسسٹنٹ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر کی سطح پر زیر التوا درخواستیں، یا جن کے لیے ابھی تک بی ایل او کو تفویض نہیں کیا گیا ہے، انہیں فوری طور پر حل کیا جائے۔
"BLO کے ساتھ ایک کال بک کرو"
مزید برآں، "BLO کے ساتھ ایک کال بک کرو" کیسز کے حوالے سے ہدایات جاری کی گئیں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ کوئی بھی کیس 48 گھنٹے سے زیادہ زیر التوا نہ رہے۔ اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ بوتھ لیول کے افسران ووٹرز سے رابطہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور کال اَن اڈینڈینٹ نہ کریں۔