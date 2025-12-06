یوپی پولس کے کارنامے: ذمہ داری سے بچنے کے لیے لاش دوسرے تھانے کے علاقے میں پھینک دی، چوکی انچارج اور بیٹ کانسٹیبل معطل
میرٹھ کے نوچندی تھانے کے پولیس اہلکاروں نے لاش کو دوسرے تھانے کے علاقے میں ٹھکانے لگانے کی کوشش کی۔ واقعہ CCTV میں قید ہوگیا۔
Published : December 6, 2025 at 1:50 PM IST
میرٹھ/لکھنؤ: اتر پردیش کی ہائی ٹیک پولیس فورس محکمہ اور حکومت کی بدنامی کرنے میں ماہر ثابت ہو رہی ہے۔ میرٹھ اور لکھنؤ میں دو سنسنی خیز واقعات نے پولیس کے کام کرنے کے انداز کو جانچ کے دائرے میں لا کھڑا کیا ہے۔ میرٹھ کے نوچندی تھانے کے پولیس اہلکاروں نے ذمہ داری سے بچنے کے لیے ایک نامعلوم لاش کو دوسرے تھانے کے علاقے میں ٹھکانے لگانے کی کوشش کی۔ واقعے کے بعد ایس ایس پی نے اہلکاروں کو معطل کردیا۔ اس دوران لکھنؤ کے بنتھرا پولیس اسٹیشن کے خلاف ’اچھے کام‘ کے نام پر جھوٹا مقدمہ درج کرنے کے الزام میں ایک انسپکٹر سمیت پانچ پولیس افسران کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔
کیس 1
پولیس کی غیر انسانی اور غیر ذمہ داری کا پہلا معاملہ میرٹھ کے نوچنڈی تھانہ علاقے میں سامنے آیا ہے۔ حال ہی میں تھانہ نوچنڈی کے علاقے سے ایک نامعلوم شخص کی لاش ملی تھی۔ ذمہ داری سے بچنے کے لیے چوکی انچارج نے ساتھیوں کی مدد سے لاش کو ای رکشہ پر لاد کر دوسرے تھانے کے علاقے میں پھینک دیا۔ جب یہ واقعہ سی سی ٹی وی پر سامنے آیا تو ایس ایس پی ڈاکٹر وپن ٹاڈا نے پولیس کی شرمندگی کو دیکھتے ہوئے چوکی انچارج جتیندر کمار کو معطل کر دیا اور کانسٹیبل راجیش کمار کو پیٹا اور ہوم گارڈ کی سروس ختم کرنے کی سفارش کی۔ ایس ایس پی نے دونوں سٹیشن ہیڈز کے کردار کی تحقیقات کا حکم بھی دیا ہے اور غفلت پائی جانے پر سخت کارروائی کا انتباہ دیا ہے۔
کیس 2
اچھے کام کے نام پر لوہے کی راڈ کے تاجر کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج، انسپکٹر سمیت 5 پولیس اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر درج
لکھنؤ میں اینٹی کرپشن یونٹ نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے ایک انسپکٹر سمیت پانچ پولیس اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے۔ الزام ہے کہ ان کے اچھے کام کی تعریف کے لالچ میں پولیس افسران نے اسٹیل بار کے ایک تاجر اور اس کے ساتھیوں کو چوری اور دھوکہ دہی کے جھوٹے مقدمے میں پھنسایا اور انہیں جیل بھیج دیا۔ تین سال کی تفتیش میں پولیس کی کہانی من گھڑت ہونے کا انکشاف ہوا۔ اس کے بعد بنتھرا پولیس اسٹیشن کے اس وقت کے انسپکٹر پرہلاد سنگھ سمیت پانچ پولیس افسران کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
یہ کیس 2020 کا ہے، اور یہ کیس بنتھرا پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا تھا۔
یہ کیس 2020 کا ہے۔ بنتھرا پولیس اسٹیشن کے اس وقت کے انسپکٹر پرہلاد سنگھ نے ایس ایس آئی دنیش کمار، ایس آئی سنتوش کمار، ایس آئی راجیش کمار، اور ایس آئی آلوک سریواستو کے ساتھ مل کر اسٹیل بار کے تاجر وکاس گپتا، ٹرک ڈرائیور درشن لال، اور چھ دیگر کے خلاف مقدمہ درج کیا اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا اور ان پر فرد جرم عائد کی۔ لکھنؤ اینٹی کرپشن یونٹ کی تحقیقات میں کیس کے جھوٹے ہونے کا انکشاف ہونے کے بعد، اینٹی کرپشن یونٹ کے انسپکٹر نورالہدا خان نے بنتھرا پولیس اسٹیشن کے اس وقت کے انسپکٹر پرہلاد سنگھ سمیت پانچ پولیس افسران کے خلاف پی جی آئی پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا۔
جھوٹے ثبوت اور من گھڑت کہانی
2022 میں جب معاملہ مشکوک پایا گیا تو اس کی تحقیقات لکھنؤ اینٹی کرپشن یونٹ کو سونپ دی گئی۔ تین سال کی مکمل تفتیش سے ثابت ہوا کہ پانچوں پولیس اہلکاروں نے جان بوجھ کر جھوٹے ثبوت اکٹھے کیے اور کہانی گھڑ کر عدالت میں جعلی دستاویزات پیش کیں۔
پولیس ورژن کے مطابق 31 دسمبر 2020 کی رات کو انسپکٹر سنتوش کمار نے دعویٰ کیا کہ لوہے کی سلاخوں کی چوری کا کاروبار ہو رہا ہے۔ تاجر وکاس گپتا اور ڈرائیور درشن سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا۔ رسید ملنے کے بعد پولیس نے یہ کہانی گھڑ لی کہ وکاس گپتا نے لوہے کی چوری کی سلاخیں کم قیمت پر خرید کر اپنی دکان پر فروخت کیں۔ بنتھرا کی للیتا سنگھ، ان کے بیٹے اور دیگر ساتھیوں کو بھی اس جھوٹے مقدمے میں ملزم بنایا گیا تھا۔
اینٹی کرپشن یونٹ کے انسپکٹر نورالہدا خان نے بتایا کہ تحقیقات میں قصوروار پائے جانے کے بعد پی جی آئی پولیس اسٹیشن میں بنتھرا پولیس اسٹیشن کے اس وقت کے انسپکٹر پرہلاد سنگھ سمیت پانچ پولیس والوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ملزم پولیس اہلکار اس وقت لکھنؤ پولیس لائنز اور بہرائچ میں تعینات ہیں۔