برہمن برادری سے متعلق متنازع بیان پر سماجوادی پارٹی ترجمان راجکمار بھاٹی کے خلاف مقدمہ درج
Published : May 13, 2026 at 3:10 PM IST
غازی آباد: اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کے ترجمان راجکمار بھاٹی کے ایک متنازع بیان پر سیاسی ہنگامہ کھڑا ہوگیا ہے۔ پولیس نے برہمن برادری کے خلاف مبینہ توہین آمیز ریمارکس دینے کے الزام میں ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے جبکہ بی جے پی اور کانگریس سمیت مختلف سیاسی جماعتوں نے بھی سخت ردعمل ظاہر کیا ہے۔
پولیس کے مطابق کَوِی نگر تھانے میں بی جے پی لیڈر اجے شرما کی شکایت پر راجکمار بھاٹی کے خلاف بھارتیہ نیائے سنہتا (بی این ایس) کی دفعہ 196(1) کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، جو مذہب یا ذات کی بنیاد پر مختلف گروہوں کے درمیان دشمنی پھیلانے سے متعلق ہے۔ شکایت میں الزام عائد کیا گیا کہ بھاٹی نے برہمن سماج کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرکے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں راجکمار بھاٹی کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ ’’نہ برہمن اچھا ہوتا ہے اور نہ ہی طوائف‘‘۔
ویڈیو وائرل ہونے کے بعد شدید عوامی غصہ سامنے آیا جس کے بعد بھاٹی نے معذرت کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کی تقریر کے کچھ حصوں کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا گیا اور ان کے خلاف ’’شرانگیز پروپیگنڈا‘‘ کیا جا رہا ہے۔ اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے اس بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سماجوادی پارٹی کی ’’حقیقی ذہنیت اور نفرت انگیز سوچ‘‘ ایک بار پھر بے نقاب ہوگئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ برہمن برادری نے ملک کی تعمیر، آئین، تعلیم اور ثقافت میں عظیم کردار ادا کیا ہے اور اس کے خلاف اس قسم کی زبان ناقابل قبول ہے۔
برجیش پاٹھک نے سماجوادی پارٹی پر سناتن دھرم، سنتوں اور سماجی ہم آہنگی کے خلاف ماضی میں بھی بیانات دینے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے اکھلیش یادو سے مطالبہ کیا کہ وہ واضح کریں آیا بھاٹی کا بیان پارٹی کی سرکاری سوچ کی نمائندگی کرتا ہے یا نہیں، اور اگر نہیں تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ادھر اتر پردیش کانگریس صدر اجے رائے نے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی برادری کے خلاف توہین آمیز زبان ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف معافی کافی نہیں بلکہ ایسے غیر ذمہ دار رہنماؤں کے خلاف سخت تادیبی کارروائی ہونی چاہیے۔