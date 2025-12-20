منشی مولوی اور عالم امتحانات کے فارم بھرنے کی آخری تاریخ بڑھا دی گئی، جانیے اب کب تک داخل کرسکیں گے درخواست
ریاست اترپردیش میں سرکاری مالی اعانت سے چلنے والے 560 اور 8,000 تسلیم شدہ مدارس میں درخواست کا عمل جاری ہے۔
Published : December 20, 2025 at 10:06 AM IST
لکھنؤ: طلباء کے مفادات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اتر پردیش مدرسہ ایجوکیشن کونسل نے 2026 کے منشی/مولوی (ثانوی) اور عالم (سینئر سیکنڈری) امتحانات کے لیے آن لائن درخواستوں کی آخری تاریخ کو بڑھا دیا ہے۔ اس سے پہلے یہ تاریخ 20 دسمبر 2025 تھی۔ اب اسے بڑھا دیا گیا ہے۔ آئیے اس بارے میں مزید جانیں۔
درخواستیں قبول کی جا رہی ہیں
کونسل کی رجسٹرار انجانا سروہی نے بتایا کہ ریاست کے 560 فنڈ سے چلنے والے اور تقریباً 8,000 تسلیم شدہ مدارس میں درخواست کا عمل جاری ہے۔ ہر سال منشی، مولوی اور عالم کی کلاسوں کے لیے 100,000 سے زائد طلبہ درخواست دیتے ہیں، لیکن اس سال اب تک صرف 45,000 طلبہ نے درخواست دی ہے۔
اس کم تعداد کی روشنی میں کونسل نے درخواست کی مدت میں چھ دن کی توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ اب درخواستیں 26 دسمبر تک قبول کی جائیں گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس تاریخ کے بعد کوئی توسیع نہیں ہوگی۔
مدارس کو مقررہ مدت کے اندر فارم مکمل کرنے چاہئیں
رجسٹرار نے تمام مدارس سے اپیل کی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ طلباء کو مقررہ وقت کے اندر اندر اپنے درخواست فارم پُر کر کے عمل کو مکمل کریں۔ اگر کوئی طالب علم اس ٹائم فریم کے اندر اپلائی کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اسے اگلے سال تک انتظار کرنا پڑے گا۔ اتر پردیش مدرسہ ایجوکیشن کونسل نے تمام مدارس کو ایک خط جاری کرکے اس کی اطلاع دی ہے۔
نظر ثانی شدہ ٹائم ٹیبل
2026 کے امتحانی سال کے لیے مقررہ امتحانی فیس ٹریژری چالان کے ذریعے اسٹیٹ ٹریژری میں جمع کرانے کی آخری تاریخ 24 دسمبر ہے۔
مدرسہ کے پرنسپل/ہیڈ ماسٹر کے لیے منشی/مولوی (ثانوی فارسی/عربی) اور عالم (سینئر سیکنڈری فارسی/عربی) کے امتحانات برائے سال 2026 کے لیے مدرسہ کے پورٹل پر آن لائن درخواست فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 26 دسمبر ہے۔
مدرسہ کے پرنسپل کے لیے قواعد کے مطابق مدرسہ کے پورٹل پر طلباء کے درخواست فارم کو لاک کرنے کی آخری تاریخ 29 دسمبر ہے۔
کونسل نے متعلقہ حکام سے درخواست کی ہے کہ وہ اس نظر ثانی شدہ ٹائم ٹیبل کے بارے میں تمام مدارس کو وسیع پیمانے پر معلومات فراہم کریں، تاکہ درخواست کا عمل مقررہ تاریخوں کے اندر مکمل ہو سکے۔