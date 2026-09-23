اعظم گڑھ: بیوی، بیٹے اور دو پجاریوں کے قتل کا ملزم انکاؤنٹر میں ڈھیر، دو بچیاں بحفاظت بازیاب
تین قتل کے بعد ملزم نے بچوں کے ساتھ خود کو کمرے میں بند کر لیا، بعد ازاں ایک بچے کو بھی گولی مار دی۔
Published : September 23, 2026 at 9:54 AM IST
اعظم گڑھ: یوپی کے اعظم گڑھ میں منگل کی شام شروع ہونے والا خونی کھیل پانچ لوگوں کی موت کے بعد ختم ہوا۔ ضلع کے اہورلا تھانہ حلقے کے شمبھو پور گاؤں میں ایک سنکی شوہر اروند نے اپنی بیوی اور گھر پر پوجا کرانے آئے دو پجاریوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ تین لوگوں کا قتل کرنے کے بعد ملزم نے اپنے تین بچوں کو یرغمال بناتے ہوئے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ جب پولیس نے اسے باہر نکالنے کی کوشش کی تو اس نے اپنے ہی ایک بچے کو گولی مار دی۔ جس کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو مقابلے میں ڈھیر کر دیا۔
سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اعظم گڑھ ڈاکٹر انل کمار کے مطابق، ملزم کمرے کے اندر بچوں کے ساتھ موجود تھا۔ پولیس نے اسے باہر نکلنے کے لیے کافی کوشش کی، لیکن ملزم نے پولیس کی وارننگ کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ہی ایک بچے کو گولی مار دی۔ بچوں کی حفاظت کے پیش نظر پولیس نے جوابی فائرنگ کی، جس میں ملزم اروند زخمی ہو گیا۔
پولیس نے ملزم اروند اور گولی لگنے سے زخمی بچے کو فوری علاج کے لیے ہسپتال بھیجا، جہاں علاج کے دوران ملزم اروند اور اس کے زخمی بچے کی موت ہو گئی۔ باقی دونوں بچوں کو بحفاظت بچا لیا گیا ہے۔ جائے وقوع سے ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔
واقعے کی تفصیلات
قابل ذکر ہے کہ واقعے کی شروعات منگل کی شام پوجا کے دوران اس وقت ہوئی، جب بازار سے گھر پہنچے اروند سنگھ نے پجاریوں سے آدھار کارڈ مانگنا شروع کیا۔ اسی بات کو لے کر ہونے والے تنازع کے بعد اس نے پستول سے فائرنگ کر دی۔ اس واقعے میں بیوی ببیتا سنگھ، پنڈت مہیندر پاٹھک اور پنڈت اکھلیش مشرا کی گولی لگنے سے موقعے پر ہی موت ہو گئی۔ واردات کی اطلاع ملتے ہی پولیس حکام موقعے پر پہنچے تب تک ملزم نے اپنے تین بچوں سمیت خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔
اروند سنگھ کی بیوی اور ماں پیر کے روز سے ہی پنڈتوں سے پوجا پاٹ کرا رہی تھیں۔ اروند نے پیر کو ہی پنڈتوں کو اگلے دن نہ آنے کی وارننگ دی تھی۔ لیکن، اس کی باتوں کو ان دیکھا کر کے پنڈت منگل کو پوجا کرنے گھر پہنچ گئے۔ منگل کی شام پوجا چل رہی تھی۔ واردات کے وقت گھر میں پٹکھولی گاؤں کے رہائشی پنڈت مہیندر پاٹھک (42)، چھیتونا بھٹولی گاؤں کے رہائشی پنڈت اکھلیش مشرا (55) اور ان کے بیٹے پنڈت ہمانشو مشرا اور ایک دیگر پنڈت، بیوی ببیتا سنگھ (40)، ماں سملا دیوی (70)، بیٹی پری (5)، بیٹا لکھا (6) اور سات ماہ کی بیٹی موجود تھے۔
پنڈت ہمانشو مشرا نے بتایا کہ شام تقریباً چھ بجے اروند بازار سے گھر پہنچا۔ گھر میں پوجا ہوتی دیکھ کر اس نے پنڈتوں سے سوال جواب شروع کر دیا۔ اس نے ان سے آدھار کارڈ مانگا۔ آدھار کارڈ مانگنے پر اروند اور پنڈتوں کے درمیان بحث ہونے لگی۔ بیوی ببیتا سے بھی اروند کی کافی بحث ہوئی۔ اسی دوران اروند نے گھر میں رکھی پستول نکال لی اور فائرنگ کر دی۔
گولی لگنے سے بیوی ببیتا، پنڈت مہیندر پاٹھک اور پنڈت اکھلیش مشرا کی موقعے پر ہی موت ہو گئی۔ جب کہ پوجا میں شامل دیگر پنڈت کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ایس پی ڈاکٹر انل کمار، ایس پی (دیہات) چراغ جین اور تین تھانوں کی پولیس فورس موقعے پر پہنچ گئی۔ واقعے کے بعد ملزم اروند نے خود کو تین بچوں کے ساتھ گھر میں ہی بند کر لیا۔ پولیس نے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حکام نے موقعے پر پہنچ کر بچوں کو محفوظ طریقے سے گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔
ایس پی رورل چراغ جین نے بتایا کہ قاتل اروند سنگھ کو پنڈتوں کے پوجا پاٹ کرنے پر اعتراض تھا۔ بیوی سے جھگڑا ہوا اور غصے میں آ کر ملزم اروند سنگھ نے اپنی لائسنس یافتہ بندوق سے بیوی اور دو پنڈتوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ پھر خود کو اپنے بچوں کے ساتھ لے کر ایک کمرے میں بند کر لیا۔ موقعے پر ایس پی، فارنسک ٹیم، ڈی آئی جی اور میں خود موجود ہوں۔ لاشوں کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔
سال 2019 میں ہوا تھا اروند کے بھائی کا قتل
در اصل اس واقعے کی بنیاد سال 2019 میں ہی پڑ چکی تھی۔ اروند کا سگا بھائی سنیل سنگھ ممبئی میں بالا صاحب ٹھاکرے کا پی آر او تھا۔ اروند کے چچیرے بھائیوں منیش اور اونیش نے سنیل کا قتل کر دیا تھا۔ منیش اور اونیش تقریباً ڈیڑھ ماہ قبل ہی جیل سے چھوٹے تھے۔
سنیل سنگھ کی بیوی کے بھائی سورج سنگھ نے بتایا کہ ببیتا کا منیش کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا۔ اس بات کا علم ہونے پر سنیل سنگھ نے منیش پر چوری اور چھیڑ چھاڑ سمیت کئی ایف آئی آر درج کرائی تھیں۔ کورٹ سے منیش اور اونیش کو 20 سال کی سزا ہو گئی تھی۔
سال 2019 میں منیش اور اونیش ضمانت پر باہر آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے سنیل سنگھ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ قتل کے الزام میں منیش اور اونیش جیل چلے گئے۔ دونوں بھائی تقریباً ڈیڑھ ماہ قبل ہی رہا ہوئے تھے۔ اس وجہ سے اروند کے خاندان کے لوگ کافی پریشان رہتے تھے۔
پنڈتوں کو دی تھی وارننگ
اروند سنگھ کی بیوی ببیتا اور اس کی ماں نے پنڈتوں سے بات کی تھی۔ پنڈتوں نے بتایا تھا کہ سنیل سنگھ کی روح انہیں پریشان کر رہی ہے۔ اس پر اروند کی ماں اور ببیتا نے پنڈتوں کو پوجا پاٹ کرنے کے لیے بلایا تھا۔ پیر سے پوجا چل رہی تھی۔ اروند نے پنڈتوں کو اگلے دن نہ آنے کی وارننگ دی تھی۔
بیوی نے مخالفت کی تو کہا 'تیرے چکر میں بھائی کا قتل ہو گیا'
منگل کی شام جب وہ بازار سے گھر پہنچا تو پوجا پاٹ ہوتی دیکھ کر وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے پنڈتوں سے بحث کرنی شروع کر دی اور ان کا آدھار کارڈ مانگا۔ بیوی ببیتا نے اس کی مخالفت کی، جس پر اروند نے کہا کہ "تیرے چکر میں میرے بھائی کا قتل ہو گیا اور تو ڈراما کر رہی ہے۔" اس کے بعد اس نے پستول نکالی اور گولی مار دی۔
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