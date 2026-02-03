یوپی کے 75 اضلاع میں مدرسہ امتحان کی تاریخوں کا اعلان، سی سی ٹی وی مانیٹرنگ کا استعمال کیا جائے گا، اس طرح ملے گا ایڈمٹ کارڈ
امیدوار منشی، مولوی اور عالم کے امتحانات میں شرکت کریں گے۔ دھوکہ دہی کی روک تھام کے لیے فلائنگ اسکواڈز تشکیل دیے گئے ہیں۔
Published : February 3, 2026 at 10:13 AM IST
لکھنؤ: یوپی کے 75 اضلاع میں مدرسہ امتحان کی تاریخوں (UP MADARSA BOARD EXAM 2026) کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس امتحان کو دھوکہ دہی کے خلاف سختی سے نافذ کیا جائے گا۔ سی سی ٹی وی مانیٹرنگ بھی ہو گی۔
امتحان کب شروع ہوگا؟
اتر پردیش مدرسہ ایجوکیشن کونسل کی رجسٹرار انجنا سروہی نے ریاست کے تمام 75 اضلاع میں تعینات متعلقہ عہدیداروں کو ایک خط کے ذریعے مطلع کیا ہے کہ کونسل کی طرف سے سال 2026 کے لیے منشی/مولوی اور عالم کے امتحانات 9 فروری 2026 سے شروع ہوں گے۔ کونسل نے امتحانات کی تیاری کا حتمی وقت جاری کر دیا ہے۔
اپ-مدرسہ-بورڈ-امتحان-2026-ٹائم-ٹیبل-جاری-چیک-تاریخ-لسٹ
یوپی مدرسہ کونسل کے امتحانات کی تاریخوں کا اعلان۔ (یوپی حکومت۔)
ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ: رجسٹرار نے ایک خط میں کہا ہے کہ امیدواروں کے ایڈمٹ کارڈ، ڈیسک سلپس، اور حاضری کی شیٹ مدرسہ پورٹل پر آن لائن جاری کر دی گئی ہیں۔ مدارس 3 فروری 2026 سے اپنے لاگ ان کے ذریعے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ ڈاؤن لوڈ کردہ ایڈمٹ کارڈز مدرسہ کے پرنسپل کے دستخط کے بعد ہی طلباء کو دستیاب ہوں گے۔ امیدوار کونسل کی آفیشل ویب سائٹ سے اپنے ایڈمٹ کارڈز خود بھی ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔
اپ-مدرسہ-بورڈ-امتحان-2026-ٹائم-ٹیبل-جاری-چیک-تاریخ-لسٹ
یوپی مدرسہ کونسل کے امتحانات کی تاریخوں کا اعلان۔ (ای ٹی وی بھارت)
ڈیسک سلپس حاصل کرنے کا طریقہ: امتحانی مرکز اور ضلع اقلیتی بہبود آفیسر کے لاگ ان پر ڈیسک سلپس اور حاضری کی پرچیاں دستیاب کر دی گئی ہیں، جنہیں امتحانی مرکز خود ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے یا ضلع اقلیتی بہبود افسر کے ذریعہ امتحانی مراکز کو بروقت دستیاب کرایا جائے گا۔
دھوکہ دہی پر سختی کی جائے گی: مدرسہ ایجوکیشن کونسل نے واضح ہدایات دی ہیں کہ تمام متعلقہ عہدیدار بروقت کارروائی کو یقینی بنائیں تاکہ کوئی امیدوار داخلہ کارڈ سے محروم نہ رہے۔ امتحان کو منصفانہ، دھوکہ دہی سے پاک اور بروقت منعقد کرنے کے لیے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔
فلائنگ اسکواڈز کی تشکیل: دھوکہ دہی پر مؤثر طریقے سے قابو پانے کے لیے فلائنگ اسکواڈز تشکیل دیے گئے ہیں اور مراکز پر تعینات اساتذہ کو سخت چوکسی برقرار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تمام امتحانی مراکز کی سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانی کی جائے گی جبکہ حساس مراکز کی ویب کاسٹنگ کے ذریعے بھی نگرانی کی جائے گی۔
کونسل نے واضح کیا ہے کہ امتحان کی شفافیت اور تقدس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔