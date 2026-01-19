بارہ بنکی کے ایک سرکاری سکول میں ٹیچر نے خود کو پھانسی لگالی، پرنسپل اور اسسٹنٹ ٹیچر کے خلاف مقدمہ درج
متوفیہ کے شوہر کا الزام ہے کہ اس کی بیوی نے ہراسانی سے تنگ آکر اسکول کے دفتر میں پھانسی لے لی۔
بارہ بنکی: اترپردیش کے بارابنکی ضلع کے ستریکھ علاقے میں ادھواپور کمپوزٹ اسکول کی اسسٹنٹ ٹیچر اوما ورما کے خودکشی معاملے میں پرنسپل سمیت دو لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ متوفیہ کے شوہر نے شکایت درج کراتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ پرنسپل اور ایک اور ٹیچر کے توہین آمیز تبصروں اور ہراساں کرنے سے تنگ آکر اوما نے اسکول کے دفتر میں پھانسی لے لی۔
یہ واقعہ ہفتہ کو پیش آیا۔ اسکول کی اسسٹنٹ ٹیچر اوما ورما کو ان کے شوہر رشی کمار ورما نے اسکول چھوڑا تھا۔ اس کے کچھ دیر بعد اوما ورما نے اسکول کے دفتر میں پھانسی لے لی۔ متوفی کے شوہر نے اس کے بعد اسکول کے عملے پر اپنی بیوی کو مسلسل ہراساں کرنے کا الزام لگایا۔ اتوار کو رشی کمار ورما نے اسکول کی قائم مقام ہیڈ مسٹریس سیتاوتی اور اسسٹنٹ ٹیچر سشیل کمار ورما کے خلاف مقدمہ درج کرایا۔
سٹی تھانے کے جلال پور کے رہنے والے رشی کمار ورما سدھور بلاک کے ایک اسکول میں بی آر سی (بیچلر آف ایجوکیشن) کے طور پر تعینات ہیں۔ رشی نے پولیس کو بتایا کہ اس کی بیوی اوما ورما طالب علموں کو محنت اور لگن سے پڑھاتی تھی لیکن اسسٹنٹ ٹیچر سشیل کمار ورما اور ہیڈ مسٹریس سیتاوتی نے اس کے ساتھ بدتمیزی سے برتاؤ کیا۔ وہ وقت پر سکول نہیں آتی تھی۔
شوہر کا کہنا ہیکہ بیوی کے بارے میں تضحیک آمیز تبصرے کیے اور اسے خودکشی پر اکسایا۔ رشی کمار نے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے 11 نومبر 2025 کو ان کی اہلیہ کی تعریف کی تھی، ان کے بچوں کی مختلف مسابقتی امتحانات میں کامیابی اور ان کی رہنمائی میں تیار کیے گئے پروجیکٹس کے لیے۔ اسکے بعد سے ہراساں کیا جانے لگا۔
اوما ورما نے یہ ساری باتیں اپنے گھر والوں کو بتائی تھیں۔ اوما واٹس ایپ سٹیٹس پر اپنا درد بیان کرتی تھیں۔ رشی نے بتایا کہ ہفتہ کو جب وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنے دفتر گئے تو ان کی بیوی نے انہیں فون کیا۔ اس نے کہا کہ ملزم نے اس دن بھی اسے دھمکیاں دیں۔ سترک پولیس اسٹیشن کے افسر دھیریندر کمار سنگھ نے بتایا کہ شوہر کی شکایت کی بنیاد پر سشیل کمار ورما اور سیتاوتی کے خلاف خودکشی کے لیے اکسانے سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے۔
