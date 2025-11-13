ٹیچر نے مبینہ طور پر وندے ماترم گانے پر جتایا اعتراض، محکمہ تعلیم نے معطل کر دیا
شمس الحسن نامی ٹیچر نے اسکول میں وندے ماترم کو متعارف کرانے پر اعتراض جتایا۔ جس کے بعد انھیں معطل کر دیا گیا۔
November 13, 2025
علی گڑھ: اترپردیش کے شہر علی گڑھ میں ایک سرکاری اسکول کے ٹیچر کو اس لیے معطل کر دیا گیا کیونکہ اس نے اسکول میں صبح کی اسمبلی کے دوران "وندے ماترم" گانے پر مبینہ طور پر اعتراض جتایا۔
ضلع بیسک شکشا ادھیکاری (بی ایس اے) راکیش کمار سنگھ نے بتایا کہ یہ واقعہ بدھ کو شاہ پور قطب علاقے کے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں پیش آیا۔ جب صبح کی اسمبلی میں قومی گیت "وندے ماترم" کو متعارف کرایا گیا تو ٹیچر شمس الحسن نے مبینہ طور پر اعتراض جتایا۔
بی ایس اے نے کہا کہ اسکول کے حکام کی جانب سے تحریری شکایت کے بعد، محکمہ تعلیم کے ایک افسر نے اسکول کا دورہ کیا اور عملے کے بیانات ریکارڈ کئے۔ انکوائری سے معلوم ہوا کہ حسن نے بحث کے دوران اسکول عملے کے ساتھ بھی "بدتمیزی" کی تھی۔
اسکول کی پرنسپل سشما رانی نے سرکاری حکام کو بتایا کہ حسن نے دعویٰ کیا کہ "وندے ماترم" گانا "ان کے مذہب کے اصولوں کے خلاف ہے۔" کئی اساتذہ نے تصدیق کی کہ حسن نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ کچھ مسلمان خاندان اسکول میں گائے جانے والے گیت پر اعتراض کر سکتے ہیں۔
انکوائری کے بعد، بی ایس اے نے سرکاری ہدایات کی خلاف ورزی کرنے اور "مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے" کے الزام میں حسن کی معطلی کا حکم دیا۔
شمس الحسن کا ردعمل
اپنے جواب میں، شمس الحسن نے ساتھیوں کے ساتھ بدتمیزی کی تردید کی لیکن نئے طرز عمل پر سوال اٹھانے کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا، "جب سے گیت متعارف کرانے کی بات ہو رہی تھی، میں نے صرف یہ تجویز کیا تھا کہ اسکول کو پہلے ان خاندانوں سے مشورہ کرنا چاہیے جن کو اس پر اعتراض ہے۔"
دوسری جانب، محکمہ تعلیم نے معاملے پر مزید کارروائی شروع کر دی ہے۔
حالیہ دنوں میں، وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے وندے ماترم گانے کا سختی سے دفاع کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ جو لوگ قومی گیت کی مخالفت کرتے ہیں، وہ درحقیقت " بھارت ماتا کی مخالفت کر رہے ہیں۔"
سی ایم یوگی نے اترپردیش کے تمام اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں وندے ماترم گانا بھی لازمی قرار دیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے نوجوانوں میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہوگا۔
