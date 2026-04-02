یوپی حکومت معذور شخص کی شادی کے لیے کتنی رقم فراہم کرتی ہے؟ جانیے یہاں
یوپی حکومت معذوروں کے لیے کون سی اسکیم فراہم کرتی ہے؟ میں کیسے درخواست دے سکتا ہوں؟
Published : April 2, 2026 at 12:16 PM IST
فیروز آباد، اترپردیش: یوپی حکومت معذور افراد کی شادیوں کے لیے بھی مالی امداد فراہم کرتی ہے۔ اس کے لیے بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ معذور افراد کو یہ مالی فوائد حاصل کرنے کے لیے درخواست دینا ضروری ہے۔ آئیے اس اسکیم کے بارے میں مزید جانیں۔
ڈسٹرکٹ ڈس ایبلٹی ایمپاورمنٹ آفیسر کرشنا موہن سنگھ نے ایک پریس ریلیز کے ذریعہ ضلع کے تمام معذور افراد کو اس کی اطلاع دی۔ محکمہ کے مطابق، ڈس ایبلٹی ایمپاورمنٹ ڈیپارٹمنٹ، میرج انسینٹیو ایوارڈ اسکیم بھی چلاتا ہے۔
اہلیت اور شرائط کیا ہیں؟
انہوں نے کہا کہ شادی کے وقت مرد کی عمر 21 سال سے کم اور 45 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ عورت کی عمر 18 سال سے کم اور 45 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ معذوری کا سرٹیفکیٹ 40 فیصد سے کم نہیں ہونا چاہیے۔
ان شرائط کو بھی جانیں
انکم سرٹیفکیٹ (جوڑے کا کوئی رکن انکم ٹیکس ادا کرنے والا نہیں ہونا چاہیے)، رہائش کا سرٹیفکیٹ (مرد اور عورت دونوں اتر پردیش کے باشندے ہونے چاہئیں)۔ دولہا اور دلہن کے آدھار کارڈ کی ایک کاپی، یو ڈی آئی ڈی کارڈ، ذات کا سرٹیفکیٹ، ہائی اسکول کی مارک شیٹ/پین کارڈ، شادی کارڈ، ساتھ ہی قومی بینک میں مرد اور عورت دونوں کے مشترکہ اکاؤنٹ کے ساتھ۔ کسی بھی مجرمانہ مقدمے میں نہ تو مرد اور نہ ہی عورت کو مجرم ٹھہرایا گیا ہو۔
درخواست دینے کا طریقہ
انہوں نے بتایا کہ ضلع میں معذور افراد جن کی شادی رواں مالی سال 26-2005 یا آئندہ مالی سال 27-2006 میں ہو رہی ہے وہ تمام دستاویزات کے ساتھ پبلک سروس سینٹر یا سائبر کیفے کے ذریعے درخواست دیں۔ محکمہ کی ویب سائٹ diviyangjan.upsdc.gov.in پر آن لائن درخواست دینے کے لیے تمام دستاویزات کی فوٹو کاپیاں منسلک کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہارڈ کاپیاں کسی بھی کام کے دن ڈسٹرکٹ ڈس ایبلٹی ایمپاورمنٹ آفیسر، فیروز آباد وکاس بھون، دبرئی کے دفتر میں جمع کی جا سکتی ہیں۔
کتنی مراعاتی رقم دی جائے گی
ان کے مطابق اگر کوئی مرد معذور ہے تو حکومت کی طرف سے 15 ہزار روپے کی مراعاتی رقم دی جاتی ہے، اگر عورت معذور ہے تو 20 ہزار روپے کی مراعاتی رقم دی جاتی ہے اور اگر میاں بیوی دونوں معذور ہوں تو حکومت کی طرف سے 35 ہزار روپے کی مراعاتی رقم دی جاتی ہے۔