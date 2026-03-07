لکھنؤ: اڑان بھرتے ہی نائب وزیر اعلیٰ کیشو موریہ کا ہیلی کاپٹر دھویں سے بھر گیا، ایمرجنسی لینڈنگ
لکھنؤ کے لا میٹریل کالج ہیلی پیڈ سے ٹیک آف کرنے والے ہیلی کاپٹر کو چند منٹ بعد ہی ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔
Published : March 7, 2026 at 1:11 PM IST
لکھنؤ: اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ سنیچر کی صبح اپنے ہیلی کاپٹر میں تکنیکی خرابی پیدا ہونے کے بعد بال بال بچ گئے۔ لکھنؤ کے لا میٹریل کالج ہیلی پیڈ سے اڑان بھرنے کے چند ہی منٹ بعد ہیلی کاپٹر دھوئیں سے بھر گیا۔ پائلٹ نے فوری طور پر اموسی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی۔ کیشو پرساد موریہ اس ہیلی کاپٹر سے کوشامبی جا رہے تھے اور خبر لکھے جانے تک وہ لکھنؤ کے اماؤسی ہوائی اڈے پر رکے ہوئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ مکمل طور پر محفوظ ہیں۔
یہ اطلاع سرکاری طور پر نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ کی میڈیا ٹیم نے فراہم کی۔ کیشو موریہ تقریباً 11:30 بجے لا مارٹس ہیلی پیڈ سے کوشامبی جا رہے تھے، تاہم تکنیکی خرابی کی وجہ سے لکھنؤ ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ پرواز کرنے کے تھوڑی دیر بعد ہی پورا ہیلی کاپٹر دھویں سے بھر گیا۔ پرواز کے اگلے دو سے تین منٹ کے اندر ہی تکنیکی خرابی پیدا ہوگئی، جس سے لکھنؤ ایئرپورٹ سے اجازت ملنے کے بعد ہنگامی لینڈنگ کرائی گئی۔
کیشو پرساد موریہ کی میڈیا ٹیم نے بتایا کہ موریا مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ خبر کھنے کے وقت وہ اب بھی ہوائی اڈے کے انتظار گاہ میں تھے۔ کوشامبی کے لیے ان کے مستقبل کے منصوبوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ہے۔ غور طلب ہے کہ مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کی گذشتہ ماہ ہیلی کاپٹر حادثے میں موت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد تمام سرکاری ہیلی کاپٹروں کا معائنہ کیا گیا، اس کے باوجود یہ واقعہ پیش آیا۔