یوپی: وزیر اعلیٰ یوگی کا مراد آباد علاقے کا نام تبدیل کرنے کا اعلان
انہوں نے یہ اعلان مرآد آباد میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح اور سنگ بنیاد رکھنے کے موقعے پر کیا۔
Published : June 30, 2026 at 10:27 AM IST
مراد آباد: اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے پیر کو اعلان کیا کہ مراد آباد کے لائن پار علاقے کا نام داؤ دیال کھنہ کے نام پر رکھا جائے گا، جو کانگریس کے ایک سابق ایم ایل اے ہیں جو ایودھیا میں رام مندر تحریک سے بھی وابستہ تھے۔
کھنہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے، آدتیہ ناتھ نے کہا کہ ان کے گرو مہنت اویدیا ناتھ نے سال 1983 میں تشکیل پانے والی شری رام جنم بھومی مکتی یوجنا سمیتی کے صدر کے طور پر خدمات انجام دیں، جب کہ کھنہ اس کے جنرل سکریٹری کے طور پر تحریک سے وابستہ رہے۔ انہوں نے (کھنہ) نے اپنی پوری زندگی شری رام جنم بھومی تحریک کے لیے وقف کر دی۔
آدتیہ ناتھ نے کہا کہ حکومت یہ فیصلہ ان کی شراکت کو عزت دینے کے لیے لے رہی ہے۔ چیف منسٹر نے یہ اعلان مرادآباد میں کیا، جہاں انہوں نے 365 کروڑ روپے سے زیادہ کے 63 ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔
دریں اثنا، ایکس پر ایک پوسٹ میں وزیر اعلیٰ کے دفتر نے کہا کہ "وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے گورنمنٹ پولی ٹیکنک، گونڈا کا نام بدل کر 'سردار ولبھ بھائی پٹیل گورنمنٹ پولی ٹیکنک، گونڈا' رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
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گونڈا کے گوڑہ اسمبلی حلقہ سے بی جے پی کے ایم ایل اے پربھات کمار ورما نے اس کے لیے آدتیہ ناتھ اور اتر پردیش کے وزیر آشیش پٹیل کا شکریہ ادا کیا اور سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ نام کی تبدیلی ان کی درخواست کے بعد کی گئی ہے۔